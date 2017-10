10 endroits cool qu’on pourra visiter sans se ruiner en 2018

Lonely Planet vient de publier sa liste des meilleures destinations à considérer pour l’année 2018.

Meilleures villes, meilleurs pays, meilleures régions, mais aussi - et surtout - meilleures destinations pour les voyageurs à petit budget.

Voici les 10 endroits choisis pour leur rapport qualité-prix. (On a pris quelques notes pour vous!)

1. Tallinn, en Estonie

La capitale estonienne est peut-être connue des voyageurs européens, mais elle l’est beaucoup moins de ce côté-ci de l’Atlantique. C’est le moment où jamais de visiter «l’une des plus adorables vieilles villes de l’Europe de l’Est», pour reprendre les mots de Lonely Planet (LP), qui nous suggère de miser sur les dortoirs, maisons d’hôte et appart privés pour se loger à bon prix.

2. Lanzarote, aux îles Canaries, en Espagne

Vous connaissez ce nom? Lanzarote est l’une des sept îles qui composent les Canaries. La température moyenne sur l’archipel tourne autour de 20°C à l’année. Des plages, des vignobles et des paysages volcaniques irréels attendent les visiteurs à Lanzarote. Des prix abordables également, selon LP.

3. L’Arizona, aux États-Unis

Cet État offre une diversité encore plus grande qu’on le croit. Bien sûr, il y a le Grand Canyon, mais il y a aussi les rochers rouges de Sedona, le désert de Sonora, les hôtels-ranchs de Tucson, les restos de Scottsdale... Pour un séjour abordable, LP nous recommande de miser sur les motels ou les campings, de privilégier les randos et de voyager hors saison.

4. La Paz, en Bolivie

Au coeur des Andes, la capitale bolivienne est en plein boom. Les restos, cafés branchés et hôtels boutiques s’y multiplient et ce serait LA destination sud-américaine la plus avantageuse en ce moment selon LP. On peut s’en tirer avec un budget de moins de 30 $ US par jour - logés, nourris et divertis!

5. La Pologne

Pensez à ce pays souvent sous-estimé pour votre prochaine virée européenne. Selon LP, Cracovie est moins chère que Prague ou Berlin, les trains et les bus sont abordables, la bouffe et la bière sont à prix raisonnables, ainsi que plusieurs hébergements. Villes historiques ou côtières, forêts anciennes, bisons (!) et autres surprises vous y attendent.

6. La ville d’Essaouira, Maroc

Ça vous rend heureux, vous aussi, de savoir que cette ville de la côte marocaine est une option pas chère? Nous, on a juste à penser aux petits riads (bâtiments traditionnels transformés en hôtels) où on pourrait s’installer et on est de bonne humeur! Et puis, il y a la mer, les hammams, la médina (vieille ville fortifiée), la cuisine...

7. Le Royaume-Uni

TOUT le Royaume-Uni, voilà qui nous donne le choix. C’est parce que la livre sterling a perdu des plumes depuis le Brexit que LP a choisi cette destination généralement trop chère pour les voyageurs à petit budget. Londres, la campagne écossaise ou Belfast? On ferait mieux de se décider vite!

8. La Basse-Californie, au Mexique

Cette péninsule s’étend entre Tijuana à Los Cabos et, si certaines de ses stations balnéaires sont chères et jet set (hola Cabo San Lucas), d’autres endroits sont abordables et plus typiques. LP suggère des villes de Todos Santos ou La Paz pour des hébergements pas chers et nous informe que la Valle de Guadalupe est une version à petit prix de la fameuse vallée de Napa.

9. Jacksonville, en Floride

Il y a un buzz autour de «Jax». La ville du nord-est de la Floride semble attirer de plus en plus de jeunes habitants et, selon LP, vous y trouverez les hôtels les moins chers de l’État, des microbrasseries, cafés de bord de mer et restos de BBQ abordables, en plus de 35 km de plage.

10. La province de Hunan, en Chine

On connaît bien peu la Chine, surtout les provinces intérieures comme Hunan. C’est pourtant là-bas, nous rappelle LP, que se trouvent le Zhangjiajie National Forest Park et ses étranges montagnes, ainsi que le plus long pont de verre au monde. Dans la région, on peut se loger pour moins de 10 $ US par jour, et manger pour le même prix.

