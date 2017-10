5 questions au nouveau député

Les électeurs du Lac-Saint-Jean ont choisi leur nouveau député lundi soir. Ils ont fait le pari de se retrouver du côté du pouvoir pour les deux prochaines années en votant pour le libéral Richard Hébert. Un choix étonnant considérant que les rouges n’avaient pas représenté les Jeannois depuis une trentaine d’années. Le Journal s’est entretenu avec le nouveau député quelques minutes avant qu’il ne parte pour Ottawa mardi.

Qu’est-ce que ça vous fait d’être le premier libéral à représenter le Lac-Saint-Jean à Ottawa depuis 1980 ?

« Justement, c’était Suzanne Beauchamp-Niquette qui était maire de Dolbeau à l’époque qui est devenue députée en battant Charles-Arthur Gauthier. Drôle d’histoire, c’était l’associé de mon père dans l’entreprise funéraire [Hébert et fils], qui s’appelait C.R. Gauthier ltée à l’époque. M. Gauthier a été battu par Mme Beauchamp-Niquette en 1980. C’est un drôle de retournement, et pour l’entreprise funéraire, et par le fait que j’étais maire de Dolbeau-Mistassini. Alors voilà, probablement que cette place-là m’attendait ! »

Comment les visites du premier ministre Justin Trudeau ont-elles influencé votre campagne ?

« Il était très heureux de ma victoire et m’a félicité. Il est venu me rendre visite durant la campagne et je suis très heureux de pouvoir faire équipe avec lui. On a fait une campagne intensive sur le terrain. C’est un ensemble de facteurs. Tous les autres chefs étaient venus, mais comme je le dis, déplacer un chef qui est sur les banquettes de l’opposition, c’est une chose. Déplacer un premier ministre d’un des pays du G7, ce n’est pas une mince tâche. J’ai été très heureux de le voir. C’est une victoire d’équipe, et on a cueilli ce qu’on avait semé. »

Quelles seront vos priorités pour les deux prochaines années à Ottawa ?

« Je vais continuer à défendre les intérêts des travailleurs de la forêt, qui sont l’ADN d’une grande partie de la région, particulièrement ici au nord du Lac-Saint-Jean. Deuxièmement, la production agricole, c’est un dossier auquel je vais porter beaucoup d’attention. Et finalement, c’est un incontournable, mais la production métallurgique avec la compagnie Rio Tinto qui est une entreprise extrêmement importante pour le Lac et pour le Saguenay, je vais aussi m’attaquer à ça. »

Avez-vous décidé où vous alliez installer votre quartier général dans la région ?

« C’est mon intention d’installer mon quartier général ici [à Dolbeau], dans le lieu qui m’a vu grandir. Il y aura d’autres bureaux – évidemment qu’Alma est un incontournable –, mais on va bien couvrir la région. Je vais commencer à chercher mon personnel au cours des prochains jours parce que l’aventure a commencé [lundi]. »

Comment votre famille s’est-elle préparée à vous voir partir pour Ottawa ?