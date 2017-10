Abandon du SRB: Lehouillier a agi par calcul politique, croit Labeaume

Gilles Lehouillier a abandonné le projet de SRB parce qu'il était «pestiféré» et par pur calcul politique, puisque le troisième lien était plus vendeur pour lui, analyse Régis Labeaume.

«Demandez au maire de Lévis. Je pense que c’est toute la question du troisième lien. À un moment donné, quand tu décides que le SRB c’est pestiféré, tu prends des décisions politiques en conséquence. Tu n’es plus rationnel.»

Le maire sortant de Québec a ainsi réagi mardi à la publication d’un reportage du Journal qui révélait qu’une des options proposées à la ville de Gilles Lehouillier pour la garder dans un projet SRB était de construire un terminus à l’Aquarium afin d’y acheminer les parcours d’autobus de la Rive-Sud. Un scénario qui ne coûtait pas un sous à Lévis, mais qu’elle a tout de même refusé.

Pourquoi Québec n’a-t-elle pas poursuivi le projet sans Lévis? «Parce que ça ne marchait plus avec le gouvernement et que c'était pestiféré aussi ici (...). Ça a été basé huit ans là-dessus», a répondu M. Labeaume. Le terminus prévu à l’Aquarium n’était d’aucune utilité pour Québec, a précisé le maire, et était suggéré spécifiquement pour accueillir les gens de Lévis.

Double tarification

En matinée, en entrevue à la radio de Radio-Canada, Gilles Lehouillier a justifié son choix de se retirer du projet par l’imposition éventuelle d’un double tarif pour les Lévisiens qui voudraient embarquer dans le SRB. «L’harmonisation tarifaire n’était pas faite et ça aurait été une double tarification. Parce que Québec, il n’était pas question qu’ils payent pour les usagers de Lévis, ils ont été très clairs là-dessus.»

Un argument que Régis Labeaume réfute. «Il n’a jamais, jamais été question de la double tarification. Je ne sais pas d’où ça sort. Ça n’a jamais existé. Même dans nos discussions, il n’a jamais été question de double tarification.»

Québec avait d’ailleurs calculé que de prendre des passagers de Lévis était rentable. «Parce que les infrastructures étaient payées par les gouvernements. Et c’est nous qui opérions ces terminus-là. Dans notre calcul, c’était payant d’aller chercher les gens de Lévis pour nous autres. C’est pas très loin et on les rabattait sur notre réseau.»