Agression près de l’école Jean-de-Brébeuf: une ado de 13 ans arrêtée pour voies de fait

Une adolescente 13 ans qui en aurait violemment agressé une autre sur l’heure du midi vendredi dernier près de l’école Jean-de-Brébeuf, dans le secteur Limoilou à Québec, a été arrêtée pour voies de fait.



«Nos enquêteurs ont rencontré la suspecte hier [lundi] en fin d’après-midi et ont procédé à son arrestation pour voies de fait. Elle a été remise en liberté sous certaines conditions», confirme Cyndi Paré, porte-parole du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ).



L’enquête se poursuit, précise le corps policier. « Il serait possible qu’il y ait d’autres arrestations pour complicité », mentionne Mme Paré.



L’agression en question impliquant deux adolescentes de 13 et 15 ans qui fréquentent toutes deux l’école secondaire Jean-de-Brébeuf fait énormément réagir depuis 24 heures.



Elle est survenue sur l’heure du midi à la sortie de l’épicerie Alimentation L’Impact, située sur la 4e avenue, à 200 mètres de l’établissement scolaire.



Complicité?



Plusieurs dizaines de jeunes ont assisté à la scène sans intervenir, et certains l’ont même filmée avec leur téléphone cellulaire. La victime, une jeune fille de 15 ans, a subi une légère commotion cérébrale, selon des amies.



« Deux groupes de jeunes qui avaient été ciblés et dans lesquels plusieurs jeunes étaient présents lors de cet événement-là ont été rencontrés aujourd’hui [mardi] par la policière-école et la direction. Les conséquences légales et sociales leur ont été expliquées », rapporte la porte-parole du SPVQ, spécifiant que l’ensemble des élèves de l’école seront aussi sensibilisés à la question mercredi.



« On leur a expliqué que d’encourager, conseiller ou aider une autre personne à commettre un crime, c’est un crime en soi de complicité, et que les jeunes s’exposent à des accusations criminelles », explique Mme Paré.



La suspecte, qui a « offert une bonne collaboration », selon le SPVQ, doit comparaître devant le tribunal au début du mois de décembre.