Arcade Fire se défait de son gérant

MONTRÉAL | Le groupe montréalais Arcade Fire a annoncé, mardi, qu’il se séparait de son gérant de longue date Scott Rodger.

«Nous nous sommes séparés en bons termes de notre gérant Scott Rodger. Ce fut un incroyable berger et un véritable ami au cours des 12 dernières années», a indiqué le groupe sur sa page Facebook en fin d’après-midi.

«Nous souhaitons le remercier sincèrement pour tout son travail et nous ne lui souhaitons que le meilleur», a poursuivi le groupe sans s’étendre sur les raisons ayant mené à cette rupture professionnelle.

De son côté, le gérant a affirmé éprouver beaucoup de respect pour Arcade Fire, un groupe qu’il qualifie de «plus important de sa génération». «Ce fut le plus grand plaisir de ma carrière de travailler et collaborer avec Arcade Fire et tout le monde de leur équipe», a assuré Scott Rodger dans une déclaration sur sa page Twitter.

Scott Rodger collabore avec le consortium d’agents d’artiste Maverick, qui gère les carrières de nombreux artistes d’envergure internationale incluant celles de Shania Twain, U2, Paul McCartney, Madonna et Britney Spears.

De son côté, Arcadie Fire poursuite sa tournée internationale «Everything Now» jusqu’au printemps prochain avec, notamment, des arrêts à Toronto en début novembre. Le groupe doit monter sur scène mercredi au Pepsi Center de Denver, dans l’État du Colorado.