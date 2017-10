Chevrolet tente de charmer les millénariaux avec le Traverse qui n’est pas du tout conçu pour eux

Les millénariaux délaissent de plus en plus l’automobile, comme on l’annonçait ici-même récemment, et ça ne plaît pas aux constructeurs automobiles. Ces derniers se creusent donc constamment la tête afin de trouver un moyen de les conquérir.

Un VUS pouvant accueillir sept occupants et être motorisé par un V6, on doute fortement que ce soit le véhicule de prédilection des millénariaux. Avec un prix de départ dépassant les 37 000 $, on en doute encore plus.

Pourtant, c’est ce que propose Chevrolet en vue du salon SEMA qui se tiendra à Las Vegas à la fin du mois d’octobre. En personnalisant un Traverse de cette manière, le but est plus que clair: séduire les jeunes.

En plus de la calandre et des jantes noires, Chevrolet a misé sur une peinture particulière. On remarque que la peinture imite la forme des vagues. Le genre de chose qu’on voyait dans les années ’90. Hélas, on dit que les modes reviennent.

Cet audacieux choix de peinture s’agence bien, il faut l’admettre, avec ce qu’on retrouve sur le toit de ce VUS : une planche à pagaie. Il s’agit de la pièce de résistance de ce VUS personnalisé qui a été baptisé, par Chevrolet , le Traverse SUP. Il va sans dire, cette activité nautique s’adresse à un public relativement jeune.