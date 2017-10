De l’argent neuf pour les familles et les PME

OTTAWA | Même s’il est critiqué pour ses importants déficits, le gouvernement de Justin Trudeau a choisi d’augmenter ses dépenses de près de 15 milliards de dollars sur cinq ans, ce qui profitera principalement aux familles et aux petites entreprises.

L’Énoncé économique de l’automne, publié mardi, confirme que le fédéral veut stimuler encore un peu plus la croissance en redistribuant une partie de ses nouveaux revenus acquis grâce à la bonne santé économique du Canada.

Cette mesure était déjà promise par les libéraux, mais survient deux ans plus tôt que prévu étant donné la bonne santé financière du pays.

Les familles à faibles revenus en seront les principales bénéficiaires. Lors de la prochaine année fiscale (2018-2019), le montant maximal de l’ACE augmentera de 96 $ par an pour les enfants de moins de 6 ans, et de 81 $ pour les enfants de 6 à 17 ans.

Ces montants seront encore bonifiés l’année suivante, promet le gouvernement. Dès 2019-2020, un parent seul avec deux enfants et un revenu annuel de 35 000 $ devrait recevoir 560 $ de plus par an.