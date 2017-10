Débat de la Chambre de commerce: les candidats à la mairie de Québec réagissent

La formule du débat de la Chambre de commerce devant les gens d’affaires a permis de mieux faire valoir la personnalité de chacun et a donné lieu à des échanges plus spontanés, ont exprimé les candidats. Voici quelques réflexions livrées en point de presse immédiatement après l’exercice.

Régis Labeaume, maire sortant Photo Jean-François Desgagnés

«Les gens d’affaires, c’est tout du monde qu’on connaît. Ce qu’ils veulent, c’est des dirigeants prévisibles. En affaires, tu veux que les choses soient prévisibles : les finances de la Ville, les taxes. Et les gens d’affaires aiment la continuité dans la mesure où tu as performé et que tu as un bon bilan.»

«Ça fait 10 ans que j’entends ça (que Québec est la ville d’un seul homme). C’est une cassette, c’est un disque qui saute. Ça ne donne rien d’insister. »

«Tu parles d’une drôle de question. Je pense que oui (j’ai encore le goût d’être maire). Je ne pensais jamais que quelqu’un oserait poser cette question-là. Bizarre, bizarre, bizarre.»

«On a dit bien des choses ce soir sur le développement économique, mais le problème majeur qui nous guette, c’est le manque de main-d’œuvre. »

Anne Guérette, chef de Démocratie Québec Photo Jean-François Desgagnés

«C’est super agréable. J’ai eu du plaisir. L’énergie de la salle, les gens, la formule, j’ai bien aimé.»

«C’est vrai que depuis 10 ans, je suis à l’opposition et je passe pour celle qui n’est pas contente. Je suis une personne qui aime ça avoir du plaisir, j’aime le monde, je suis là par conviction. J’aime rire et tant mieux si j’ai l’occasion de le faire davantage.»

«Ça m’a donné une belle occasion de faire comprendre aux gens qui ont était et ce qu’on allait faire pour eux et le virage qu’on allait entreprendre à Québec. Parce que oui, ça va bien dans l’économie, mais si on veut que ça continue de bien aller, il faut prendre les décisions qui s’imposent.»

«Je suis prête à nommer dès le 6 novembre, trois vice-présidents exécutifs parce qu’on a des enjeux de main-d’œuvre, de fiscalité et de mobilité.»

Jean-François Gosselin, chef de Québec 21 Photo Jean-François Desgagnés

«Le format est mieux. Moi et mes adversaires, on était beaucoup plus à l’aise de s’adresser aux gens directement. On a eu du plaisir. »

«Je suis resté surpris quand j’ai demandé au maire s’il avait encore le goût d’être maire. Moi, il ne m’a pas convaincu. Il n’a plus le goût d’être maire, c’est clair. Il n’a pas de projet, sa campagne est très tranquille et il ne propose absolument rien.»

«Les hommes et les femmes d’affaires me disent clairement que les décisions sont centralisées au bureau du maire. S’ils ne pensent pas comme le maire, ils aboutissent sur la black list. Ils n’ont plus accès aux subventions.»

«Je voulais parler de mes idées économiques. J’ai parlé de taxes, de réglementation, de transparence. C’est ce que les gens d’affaires me disent quand je les rencontre.»