Des coups d’éclat pour s’opposer aux décisions

Des coups d’éclat, comme celui que vient de faire l’ex-PDG de Bauer, Graeme Roustan, passent parfois sous le radar du grand public, mais difficile de les ignorer quand on dirige une entreprise.

Qu’il s’agisse de dénoncer une augmentation faramineuse de la rémunération des hauts dirigeants de la société, comme ce fut le cas le printemps dernier avec Bombardier, ou encore pour réclamer plus de transparence, de plus en plus d’actionnaires n’hésitent pas à s’exprimer publiquement pour s’opposer aux décisions du conseil d’administration.

Transparence

Chaque année, le Mouvement d’éducation et de défense des actionnaires (MÉDAC), actionnaire de nombreuses sociétés québécoises, prend la parole pendant les assemblées annuelles de celles-ci pour réclamer plus de transparence.

Le MÉDAC a, par exemple, présenté une proposition d’actionnaire visant la tenue d’un vote consultatif sur la rémunération des dirigeants de Power, qui a obtenu 17,01 % d’appuis en 2015, et 18,74 % l’année suivante, même si la famille Desmarais s’y opposait.

Yves Michaud a poursuivi Power

L’ex-politicien Yves Michaud a même poursuivi Power pour tenter d’obtenir qu’elle révèle l’entièreté de ses résultats financiers. Il cherchait à faire la lumière sur les états financiers de Gesca, la filiale du groupe, propriétaire de La Presse. En vain.

Power a toujours refusé de révéler les résultats de ses filiales moins lucratives, qui ont encaissé des pertes de 309 M$ depuis cinq ans. « Notre position est claire : on ne divulgue pas ces résultats pour des raisons de concurrence. On trouve que c’est vraiment important. [...] On garde ça fermé comme information, a indiqué M. Desmarais lors de la dernière assemblée annuelle du groupe. Je ne pense pas que cela va arriver de sitôt. »