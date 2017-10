Des députés libéraux en faveur du maintien du crucifix au salon bleu de l'Assemblée nationale

Des députés libéraux souhaitent le maintien du crucifix au salon bleu de l’Assemblée nationale malgré l’adoption d’une loi sur la neutralité de l’État.

«On vient d’adopter une loi sur la neutralité religieuse, mais on ne démolira pas les statues, on ne démolira pas les artefacts, on ne démolira pas l’histoire du Québec. On vient d’adopter une loi pour qu’on soit capable de vivre ensemble, et pas d’autre chose», a lancé mardi Serge Simard, qui représente la circonscription de Dubuc située au Saguenay-Lac-Saint-Jean.



La question du crucifix du salon bleu a refait surface la semaine dernière lorsque Québec solidaire a présenté une motion proposant que «la question du déplacement du crucifix» soit débattue au Bureau de l’Assemblée nationale (BAN), sorte de conseil d’administration du parlement à Québec.



La proposition a reçu l’appui du PQ, de la CAQ. Le gouvernement libéral n’a pas indiqué sa position, mais la motion sera à nouveau discutée aujourd’hui. M. Simard a toutefois fait valoir qu’il était tout à fait contre l’idée de déplacer l’imposante structure située au-dessus du président de l’Asssemblée nationale.



«Il est là, il fait partie de l’histoire du salon bleu. Il fait partie de l’histoire du Québec. Moi j’assiste au salon bleu ça fait passablement de temps. Il fait partie de tout ce qui existe au Salon bleu. Lorsque les gens visitent, on est en mesure de conter l’histoire de pourquoi il est là et qu’il est encore là, comme tout ce qui est artefact de l’histoire du Québec», a-t-il dit aux journalistes.



D’autres élus se sont aussi portés à la défense du symbole religieux. «C’est historique, c’est bien certain, moi j’y tiens», a lancé le député de Montmorency, Raymond Bernier. Questionné par les médias à ce sujet, le député de Laval-des-Rapides Saul Polo affirmé qu’il était «un catholique pratiquant».



Le leader parlementaire Jean-Marc Fournier n’a pas voulu donner son opinion sur le sujet «par respect pour le caucus» libéral, qui devrait trancher sur cette question plus tard en journée.



Les quatre partis sont loin d’un consensus. Québec solidaire est en faveur d’un «déplacement» du crucifix, qui serait exposé ailleurs pour son caractère patrimonial.

Le PQ aussi : «On est en faveur de la discussion au BAN et, lors de la discussion, nous prônerons le retrait du crucifix», a soutenu la porte-parole péquiste en matière de laïcité, Agnès Maltais, jeudi dernier.

De son côté, la CAQ souhaite le maintien du crucifix pour des raisons patrimoniales, mais se dit ouverte à la discussion. C'est le gouvernement de l'Union nationale de Maurice Duplessis qui a installé le crucifix au salon bleu de l'Assemblée nationale à son arrivée au pouvoir.