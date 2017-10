Des mots, encore des mots

Nous pourrions nous réjouir qu’enfin un ministre de l’éducation reconnaisse l’effet nuisible des projets sélectifs dans les établissements scolaires mais nous risquons de n’en être que plus déçu avec son plan famélique pour y remédier. Fidèle à l’attitude généralement adoptée par le gouvernement libéral dans plusieurs dossiers, le ministre Proulx soigne les apparences en se montrant ouvert et plein de bonnes intentions tout en restant vague sur les actions concrètes qui permettraient d’endiguer la problématique.

Le mouvement L’école ensemble a récemment remis à l’avant-scène les problèmes des classes ordinaires découlant de la double sélection des élèves pour la fréquentation d’écoles privées ou de projets particuliers dans les écoles publiques. Ce mouvement issu de parents a constaté comme le Conseil supérieur de l’éducation dans son rapport 2016 sur les besoins de l’éducation, les effets discriminatoires de telles sélections et l’impact négatif sur la réussite des élèves en classe ordinaire. Détroussée des meilleurs éléments et engagée dans un processus d’intégration des élèves HDAA, la classe ordinaire devient une entité qui n’a d’ordinaire que le nom et qui s’apparente de plus en plus à une classe spéciale avec un fort pourcentage d’élèves qui nécessitent des besoins particuliers.

Les syndicats de l’éducation dénoncent également ce double écrémage depuis plusieurs années et exigent d’y mettre fin en abolissant le financement des écoles privées et en ouvrant l’accès aux projets particuliers à tous. S’appuyant sur recherches et recensions de littératures, les syndicats constatent comme d’autres intervenants de la société civile que la prétendue émulation entre le privé et le public pour susciter l’amélioration n’est qu’un mythe entretenu pour justifier de continuer à engouffrer des fonds publics dans les écoles privées.

C’est à la lumière de ces constats troublants que le ministre essaie de sauver les apparences et de donner l’impression d’être proactif. Dans les consultations menées pour l’élaboration d’une politique sur la réussite éducative, le ministre demande aux écoles privées de recevoir leur part d’élèves en difficulté. En toute logique avec cette exigence, il ne peut faire autrement que de solliciter un accès aux projets particuliers dans les écoles publiques qui ne repose pas uniquement sur les performances scolaires de l’élève. Pour se faire, il entend fournir des balises aux commissions scolaires et se refuse à émettre de directives. À la Ponce Pilate, il se dégage de toutes responsabilités pour la suite.

Les revendications des parents et des enseignants pour mettre un terme au financement des écoles privées sont passées à la trappe. Une plus grande fréquentation des élèves en difficulté dans les écoles privées s’avère un mirage. La sélection pour les projets particuliers dans les écoles publiques sera plus raffinée mais toute aussi existante.

Finalement, le ministre continue de ronronner pour entretenir l’illusion que tout est pour le mieux dans les meilleurs des mondes.