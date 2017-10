Deuxième débat: des tirs nourris contre Régis Labeaume

Cible de toutes les attaques, mardi, Régis Labeaume a dû défendre son bilan des dix dernières années lors d’un débat «100 % économique» au cours duquel ses adversaires l’ont accusé de favoriser certaines entreprises.

Photo Jean-François Desgagnés

Devant un parterre de gens d’affaires au Bonne Entente, Anne Guérette et Jean-François Gosselin ont critiqué le maire sortant pour ses nombreuses missions à l’étranger, sa gestion de la pénurie de main d’œuvre et le choix des entreprises sélectionnées pour recevoir une subvention du fonds de développement économique alimenté par le provincial.



«Il s’est servi de l’argent qui est venu du provincial comme outil politique pour aller couper des rubans et prendre des belles photos», s’est insurgé le chef de Québec 21, Jean-François Gosselin.



«Moi, je ne choisirai pas les gagnants. La Ville, ce n’est pas une banque. La Ville doit prendre cet argent-là et en faire profiter le plus grand nombre», a-t-il ajouté, reprochant au maire d’avoir une «blacklist» des commerçants qui osent le critiquer sur la place publique. «Il y a un règne de peur à Québec.»

Photo Jean-François Desgagnés

Plus combative que lors du premier débat, la chef de Démocratie Québec Anne Guérette en a rajouté au sujet des privilégiés qui reçoivent une aide financière. «Je vous ai vu dans le journal il y a une couple de jours... C’était écrit : "On va être généreux". Comme si c’était son portefeuille puis qu’il allait en donner des graines autour», a-t-elle observé.

Piqué sur ses missions économiques à l’étranger, Régis Labeaume a rappelé que les 400 000 $ investis depuis 10 ans avaient débouché sur 38 millions $ de contrats pour des entreprises d’ici. «Méchant rendement sur l’investissement!», s’est-il félicité.



«À vous entendre parler, si vous n’étiez pas là, il n’y a aucune entreprise qui serait prospère à Québec ? Ça allait bien avant vous, ça va bien aller après vous», a rétorqué M. Gosselin, en s’adressant aux membres de la Chambre de commerce de Québec et de la Jeune chambre de commerce qui avaient organisé le débat.



Pénurie de main d’œuvre



Quant à la pénurie de main d’œuvre, «ce n’est pas d’hier qu’on sait qu’on va frapper un mur», a martelé Mme Guérette, reprochant au maire de ne pas en avoir fait assez à ce chapitre.

Photo Jean-François Desgagnés

«Il faut aller les chercher (les travailleurs). Ce n’est pas par Skype qu’on va faire ça... Ça ne se fait pas par magie et par des vœux pieux, il faut aller les chercher» à l’étranger, a fait valoir le maire sortant. «Je ne veux pas vous relancer mais oui, en 2017, on recrute par Skype. Ça se fait. Je le fais. Bienvenue en 2017», a largué M. Gosselin.

«Avez-vous le goût d’être encore maire ?»



Critiquant la campagne «un peu terne» du maire, Jean-François Gosselin lui a même demandé s’il avait encore le goût d’être maire de Québec ? «J’ai terriblement le goût», lui a simplement répondu M. Labeaume, refusant de développer et convaincre son adversaire. «J’en ai 500 000 à convaincre... je vais vous éviter.»

Photo Jean-François Desgagnés

Transport et mobilité

Les échanges sur la mobilité – le thème qui monopolise la campagne électorale à Québec depuis le début - ne nous ont pas permis d’apprendre beaucoup de choses cette fois-ci, chaque candidat restant campé sur ses positions qui sont déjà bien connues.



M. Gosselin n’a pas répété le mot «troisième lien» aussi souvent que lors du premier débat mais Mme Guérette s’en est chargée en fin de débat. «Voter Régis Labeaume, c’est voter pour la ville d’un seul homme, voter Jean-François Gosselin, c’est voter pour l’homme d’une seule idée», a-t-elle balancé.



Jean-François Gosselin a de nouveau accusé le maire d’avoir un agenda caché pour un futur projet de transport collectif structurant. «On veut savoir sur quoi on va voter le 5 novembre !». La réplique n’est pas venue du maire mais de Mme Guérette. «M. Gosselin, arrêtez de poser la même question, y’en a pas de projet !»

Photo Jean-François Desgagnés

Régis Labeaume a de son côté ridiculisé l’engagement de QC21 qui veut implanter des navettes du RTC à 1 $ pour accéder au centre-ville à partir du Centre Vidéotron. «Savez-vous qu’ExpoCité, c’est en plein milieu de la Ville ? Un Parc-O-Bus, ça s’installe en amont, pas dans le trafic. Voyons donc, ça n’a pas de bon sens cette affaire-là !»