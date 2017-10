Ford lance une Mustang GT encore plus performante

La Mustang GT est déjà tout un bolide. Et en proposant un nouvel ensemble de performance, Ford en rajoute une couche pour 2018.

Expliquant vouloir réduire l’écart entre la Mustang GT et la démentielle Shelby GT350, Ford a présenté un nouvel ensemble qui donnera au célèbre Muscle Car encore plus d’adhérence et de stabilité sur la piste.

Ce «Performance Pack» est le deuxième du genre proposé sur la Mustang. Il y a quelques mois à peine, un premier ensemble avait été présenté par le constructeur. On y intégrait notamment des freins Brembo à six pistons, une direction assistée électroniquement et un radiateur plus performant.

Ford Mustang GT Performance Pack Ford

Avec le nouvel ensemble de performances de «niveau 2», Ford propose désormais tout ce qui était offert avec le premier ensemble en plus de pneus Michelin ridiculement larges ainsi que des barres stabilisatrices et une suspension plus rigides.

Ford Mustang GT Performance Pack Ford

Les ingénieurs de Ford sont aussi parvenus à améliorer la stabilité de la Mustang grâce à un diffuseur à l’avant et à un aileron à l’arrière. Ce sont d’ailleurs les seuls éléments esthétiques qui permettent de distinguer ce nouvel ensemble de performances. Ça et les nouveaux pneus, pour les plus fins observateurs.

Ford Mustang GT Performance Pack Ford

La course à la performance

Seulement disponible sur la Mustang GT 2018 à transmission manuelle, le nouvel ensemble de performance de Ford marque le plus récent chapitre de cette guerre d’ego qui semble ne jamais finir entre les trois grands constructeurs américains.

Comme Ford, Chevrolet et Dodge continuent de proposer des versions toutes plus démentielles les unes que les autres de la Camaro et de la Challenger. Et ce n’est certainement pas nous qui allons nous en plaindre!