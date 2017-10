Huit Québécois qualifiés en Coupe du monde: vivement un toit pour les patineurs

Les fondations du futur anneau de glace à Québec ont été coulées en fin de semaine et elles n'ont rien à voir avec le béton et l'acier.

La qualification provisoire de huit Québécois pour les Coupes du monde de patinage de vitesse en longue piste survient pendant l'élaboration des plans et devis du centre de glaces de 68 millions $, dont la construction débutera au printemps prochain. Aussi bien dire que ce nombre record tombe du ciel pour les défenseurs de ce sport qui réclament un toit au-dessus de leurs patineurs depuis plus de 20 ans.

«Le «timing» est bon», prétend l'entraîneur Gregor Jelonek pour justifier la pertinence d'un ovale couvert.

«Il faut que le monde comprenne que c'est difficile pour nos athlètes de toujours aller à Calgary, de loger dans des hôtels ou dans des maisons louées, loin de chez-eux, pour faire des camps d'entraînements et ensuite performer en compétition», observe le meneur du Centre national d'entraînement Gaétan Boucher.

S'entraîner à roues alignées

Cinq des patineurs sélectionnés s'entraînent à Québec, soit Laurent Dubreuil, Christopher Fiola, Noémie Fiset, Antoine Gélinas-Beaulieu et Alexandre St-Jean. Alex Boisvert-Lacroix et David La Rue suivent un programme différent en pratiquant notamment le courte piste à l'aréna Maurice-Richard de Montréal, tandis que Olivier Jean, pré-sélectionné pour la Coupe du monde en vertu de sa médaille de bronze en départ des championnats du monde, a choisi de s'entraîner en Europe.

«Avec un anneau couvert, il n'est pas exagéré de penser qu'il y aura régulièrement 10 Québécois sur 20 patineurs de l'équipe en Coupe du monde. L'équipe canadienne de courte piste est entièrement québécoise, alors je ne vois pas pourquoi ça deviendra différent en longue piste lorsque des installations intérieures permettront de nous entraîner adéquatement», donne à entendre Laurent Dubreuil, deuxième au cumulatif de l'épreuve de 500 m des sélections devant Boisvert-Lacroix (3e) et St-Jean (5e)

«Nos patineurs sont obligés de trouver des alternatives quand ils sont à Québec. Ils doivent faire du patin à roues alignées ou de la courte piste. Mais ce qui est important avant tout, c'est qu'ils croient en ce qu'ils font. Et ça marche», expose Jelonek.

«Il faut qu'on patine!»

Il faut généralement attendre les premiers jours de novembre avant de s'élancer sur l'ovale glacé de 400 mètres de Québec. Plus que jamais en cette saison olympique, se qualifier pour la Coupe du monde devenait essentiel pour avoir accès en Europe à des conditions d'entraînement favorables.

Les trois sprinteurs du groupe - Dubreuil, Boisvert-Lacroix et St-Jean - quitteront déjà le 31 octobre pour Heerenveen aux Pays-Bas en prévision de la première Coupe du monde, du 10 au 12 novembre. Fiola, Gélinas-Beaulieu et La Rue les y rejoindront le 3 novembre.

«Il faut qu'on patine!», évoque tout dans une phrase Gregor Jelonek.

«Avec Gregor, on avait pensé rater les deux premières Coupes du monde pour éviter de me brûler en prévision des sélections pour les Jeux olympiques (4 au 9 janvier), mais on a plutôt décidé d'y aller. Ça va me donner plus d'opportunités de m'entraîner en longue piste parce qu'à Montréal, je ne peux pas le faire et il n'y a pas encore d'anneau à Québec. C'est la meilleure opportunité pour que je continue à m'améliorer», explique David La Rue, qui a créé une sensation de se qualifiant au 1000 m et au 1500 m à seulement 19 ans.