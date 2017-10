Il frappe un muret avec une Pagani Zonda

Alors qu’il se rendait à la piste de course, le conducteur d’une Pagani Zonda a fait face à un pépin de taille.

Visiblement, il semble avoir heurté le muret de sécurité en bordure de l’autoroute. D’après ce qu’a mentionné Elliott Holland, l’ accident sera survenu sur la route A27 dans le sud du Royaume-Uni. Apparemment, il se rendait au circuit de Goodwood. Il n’y pas à dire, sa fin de semaine a été royalement gâchée.

Le museau de cette Pagani Zonda a été complètement arraché. On ignore toutefois si les dommages se limitent aux pare-chocs. On ne sait toujours pas si l’accident a causé des blessures et s’il a impliqué d’autres véhicules.

RIP Pagani Zonda. �� Une publication partagée par Armenian Petrolhead (@armenianpetrolhead) le 21 Oct. 2017 à 3h49 PDT

Pour ce qui est de la valeur de la voiture, il est difficile de l’estimer en raison de son exclusivité. Sur différents sites de petites annonces, une Pagani R 2010 à l’état neuf est offerte au prix de 2,3 millions de €, soit l’équivalent de 3,4 millions de $ CAN.

Voyez-la ci-dessous alors qu’un automobiliste l’a filmé pendant qu’elle se trouvait, encore mal en point, en bordure de la route.