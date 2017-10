Ils réclament un demi-million $ à un homme d’affaires

RIMOUSKI | Le Syndicat des copropriétaires de Place St-Laurent à Rimouski a porté sa cause devant la Cour supérieure, mardi, pour réclamer un montant de près d'un demi-million de dollars en frais de copropriété impayés.

Place St-Laurent compte 91 condos résidentiels et trois étages d'espaces commerciaux qui, eux, appartiennent à un seul propriétaire depuis 2008, un homme d'affaires de Québec. Aux prises avec des difficultés financières, Michel Bélanger ne paie plus ses frais de copropriété qui s'élèvent à près de 20 000 $ par mois, et ce, depuis novembre 2015.

Ce manque à gagner affecte directement les finances du Syndicat de copropriété de Place St-Laurent, qui se voit privé d'argent qui lui sert normalement à payer les frais d'électricité et d'entretien de l'édifice.

Le syndicat de copropriété a donc entrepris des recours judiciaires afin de récupérer le montant de près de 500 000 $ qui lui est dû, sans compter les intérêts.

Mais en attendant un règlement, les propriétaires de Place St-Laurent n'ont d'autres choix que de se partager les factures impayées, ce qui représente presque l'équivalent des frais de copropriété qu'ils paient déjà chacun tous les mois.

«Ça joue de 180 $ jusqu'à 400 $ par mois que chaque propriétaire doit payer. Moi, c'est 400 $ par mois» a affirmé l'un de ces copropriétaires, Réjean Gauvin. «Ce sont des montants substantiels que les gens n'ont pas tous les moyens de payer», a ajouté Denis St-Amand, lui aussi propriétaire d'un condo à Place St-Laurent.

En plus, la situation actuelle nuit à ceux qui tentent de vendre leurs condos, dont la valeur marchande a fondu comme neige au soleil.

Le procès qui va se poursuivre mercredi devrait normalement permettre au syndicat de copropriété de Place St-Laurent d'obtenir le droit de saisir les trois étages d'espaces commerciaux et de les vendre pour rembourser chacun des copropriétaires.

Mais encore faudra-t-il trouver un ou des acheteurs intéressés à acquérir la partie commerciale de Place St-Laurent.