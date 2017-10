La femme qui a forcé l'atterrissage d'un avion condamnée à 20 jours de prison

La dame qui a forcé l’atterrissage d’un Boeing 737 en provenance du Royaume-Uni a été condamnée à une peine d’emprisonnement de 20 jours et elle risque fort d’être poursuivie au civil par l’aéroport puisque ses frasques ont engendré des dépenses pour la coquette somme de 100 000 $.

Bridget Hanley a fondu en larmes lorsqu’elle a compris que ses vacances allaient se dérouler en prison et non pas sur une plage de Cancún.



Dimanche dernier, avant de prendre son vol à destination du soleil, elle a consommé de l’alcool puis s’est envoyé des gin-tonics, du champagne et du vin dans l’avion.



Agitée, arrogante et agressive, elle a même forcé son voisin de vol à lui dire de se calmer.



«Madame lui a alors dit de fermer sa gueule et qu’il n’avait pas d’affaire à lui dire ça», a brièvement résumé la poursuivante, Me Julie Roy.



À la suite de cette engueulade, la dame s’est mise à courir dans l’avion, forçant l’équipage à atterrir à Québec.



Une fois la peine purgée, la dame sera prise en charge par les policiers de l’Ontario puisqu’elle est visée, depuis l’été, par un mandat d’arrestation pour une accusation de conduite avec les facultés affaiblies survenue cet été.



«J’inviterais également madame à prendre conscience de ses gestes puisque ceux-ci ont coûté 100 000 $ au service de l’aéroport qui envisage de la poursuivre», a dit en terminant la procureure pendant que Hanley, dans la boite des accusés, criait à son mari de retourner à la maison pour «s’occuper des enfants».