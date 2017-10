L’automne des designers québécois

Du talent, il y en a au Québec ! Des dizaines de créateurs bien établis et autant de designers émergents proposent une mode bien d’ici qui voyage maintenant au-delà de nos frontières. Une mode qui s’inspire des tendances internationales et qui n’a rien à envier aux grandes capitales de la mode comme Paris et New York.

Montréal tire son épingle du jeu avec des créateurs qui ne manquent pas d’imagination. Leurs collections sont actuelles, modernes et sont accessibles quand on compare la qualité avec le prix. Le plus étonnant, c’est que la plupart d’entre eux ont survécu à la mondialisation et fabriquent leurs vêtements au Canada. On peut en être fier ! Photo courtoisie

La designer réinvente les classiques pour en faire des pièces futuristes hautes en couleur et en contrastes. Marie Saint Pierre surprend encore avec des collections empreintes de détails qui la différencient, ce n’est pas pour rien que ses collections sont en demande à travers l’Amérique. Prix sur demande. Photo courtoisie

La créatrice Judith Desjardins aime les contrastes ; elle mélange aisément les pièces plus structurées aux vêtements plus fluides. Elle propose une collection inspirée de la Mongolie et du Japon, fabriquée entièrement à Montréal. Top coton du Japon 124 $, gaucho 160 $. Photo courtoisie

Christine Guérin et Laurie Lemieux, les deux designers derrière la marque Cokluch proposent une collection d’inspiration asiatique avec des jeux de lignes géométriques et des silhouettes élégantes, mais confortables. Robe de velours 198 $. Photo courtoisie

Cet automne, Denis Gagnon explore différentes textures et crée des pièces aux lignes architecturales dans des matières fluides et soyeuses. 495 $ chez Simons. Photo courtoisie

Elle crée et fabrique à Montréal des collections confectionnées dans des tissus de grande qualité. La designer réinvente la garde-robe de la femme moderne avec des pièces qui se coordonnent pour créer plusieurs looks. Blouse 225 $ et pantalon large 315 $. Photo courtoisie

La collection est inspirée des meubles et de l’architecture minimaliste des années 1970, on y voit donc beaucoup de noir, de brun, de denim et de faux suède. Les coupes sont modernes et confortables. Robe « Love Story » 198 $, top noir 148 $, manteau de viscose et laine 260 $. Photo courtoisie

Ce passionné de la mode en est à ses toutes premières collections et se démarque déjà par un style vestimentaire qui lui est propre. Pour l’homme urbain qui ose sortir de l’ordinaire. Complet de jacquard fleuri, veston 1100 $, chemise 225 $, pantalon 450 $. Photo courtoisie

Le duo montréalais, formé de Simon Bélanger et José Manuel Saint-Jacques, propose de nouvelles coupes qui mettent en valeur la silhouette. Veston 820 $, pantalon 450 $. Photo courtoisie

Une super collaboration entre la comédienne Karine Vanasse et la designer Elisa C-Rossow de laquelle découle une collection minimaliste empreinte de féminité. Des pièces intemporelles et classiques dans les teintes de gris et de blanc. Robe longue 695 $ et veste Le Marchal 1895 $ exclusivement chez Simons.

On en parle Photo courtoisie

Cabinet Éphémère

Le Cabinet Éphémère réunit sous un même toit pas moins de 20 créateurs québécois dont Marie Saint Pierre, P2 par Dubuc, Quartz & Co, Lamarque et plusieurs autres. Avec l’arrivée du froid, la mode cocooning et les manteaux sont à l’honneur. Même que la styliste Louise Labrecque y sera pour vous aider à dénicher le manteau parfait les 2, 3 et 4 novembre prochains à l’espace-boutique au Centre Rockland.

Nouveauté Photo courtoisie

Boutique appartement