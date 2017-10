Le diagnostic médical peut être un frein à l’apprentissage, dit le CSÉ

QUÉBEC | Les écoles doivent s’éloigner des diagnostics de difficulté d’adaptation et d’apprentissage et recentrer leur attention sur la capacité de l’élève à apprendre.

C’est l’une des recommandations principales émises par le Conseil supérieur de l’éducation (CSÉ), mardi, dans son avis intitulé «Pour une école riche de tous ses élèves : s’adapter à la diversité des élèves».

«Au lieu de se concentrer sur la source des difficultés et d’envisager des solutions au cas par cas, [les écoles doivent] plutôt se centrer sur les besoins d’apprentissage et les capacités des élèves», a résumé la présidente par intérim et secrétaire générale du Conseil supérieur de l'éducation, Lucie Bouchard.

Mme Bouchard croit qu’au lieu de combattre la différence de l’élève, les écoles doivent apprendre à «tirer profit de la richesse de cette diversité».

Le Conseil s’est toutefois gardé de proposer des solutions concrètes, comptant plutôt sur la créativité des enseignants et professionnels de chacune des écoles pour arriver à des solutions qui reflètent leur réalité.

Stigmatisation

Mettre le diagnostic médical au centre de la solution a également pour effet de «stigmatiser» les enfants et de «réduire l’identité de l’élève à ce trouble».

«Quand tu entends des élèves dire "Je suis TDAH [trouble déficitaire de l’attention], je suis TC [trouble de comportement]" pour au final te dire "je suis poche", ça frappe un petit peu», a-t-elle dit.

Devant ce constat, le Conseil supérieur de l’éducation propose de revoir la distribution des ressources d’aide à l’apprentissage, qui se fait présentement en fonction du nombre d’élèves qui sont en difficulté. «Le défi, c’est qu’il faut trouver un modèle qui va rendre disponibles les ressources de manière équitable», a toutefois reconnu Mme Bouchard.