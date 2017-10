Le prénomène «fitmom» prend de l'ampleur

De plus en plus de mères et de femmes se joignent au mouvement «Fitmom» en se livrant à des activités physiques au quotidien après la naissance de leurs enfants, voire même pendant la grossesse.

Parmi elles, on retrouve Alexandra Caron, une mère de famille de Trois-Rivières qui se lève aux aurores pour s'entraîner dans son salon tous les jours de la semaine.

«Je fais ça tôt le matin ou sur l'heure du dîner. Avec un peu d'organisation, on y arrive», a-t-elle lancé en entrevue avec TVA Nouvelles. Je me suis inscrite comme participante à "Beachbody". C'est une entreprise qui propose 30 minutes d'entraînement par jour.»

Jour après jour, Alexandra Caron se livre à 30 minutes d'exercice quotidien, avant d’embarquer dans sa routine quotidienne.

«Après avoir eu trois enfants, on a besoin de se retrouver dans son corps. L'entraînement est venu comme une bouée pour se retrouver et prendre soin de soi», a-t-elle expliqué.

Même l'alimentation y passe et toute la famille suit le mouvement. «Je n’ai pas le temps de faire un repas différent pour tout le monde, alors je cuisine pour toute la famille», a-t-elle précisé.

Mais il faut faire attention pour ne pas tomber dans les excès, trop d'entraînement ou un régime alimentaire trop strict, prévient une professeure.

«Si on ne fait pas assez d’exercice, c'est mauvais, mais trop, c'est mauvais aussi, et il y a un risque de blessure si on se met à faire une activité qu'on n’est pas habitué de faire», a expliqué Stéphanie-May Ruchat, du département des sciences de l'activité physique à l'Université du Québec à Trois-Rivières.

Des adeptes de mise en forme poussent même l'entraînement intensif pendant leur grossesse. Des photos de certaines mères célèbres comme Emily Bégin, Chondel Duncan ou Maria Kang ont beaucoup fait réagir dans les médias sociaux.

«Il y a des précautions à prendre quand on est enceinte pour ne pas nuire à la santé de la mère ou du bébé», a ajouté Mme Ruchat.