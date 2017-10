Le présumé agresseur de l'Université Laval va demeurer détenu jusqu'à la semaine prochaine

Arrêté la semaine dernière pour bris d’engagement, le présumé agresseur de l’Université Laval va demeurer détenu minimalement jusqu’à la semaine prochaine puisqu’il est toujours «sous enquête».

Thierno-Oury Barry ressemblait étrangement aux jeunes hommes des collèges américains qu’on voit dans les films lorsqu’il a été amené devant le juge Pierre Rousseau.



Vêtu d’une jacket foncé, paire de lunettes sur le bout du nez, le jeune homme d’origine guinéenne âgé de 20 ans ne semblait pas saisir l’ampleur de ce que signifiait sa présence au Tribunal.



Lors de sa première remise en liberté, en novembre 2016, ses parents avaient dû déposer la somme de 10 000$ pour garantir la liberté de leur fils et Barry s’était engagé sous signature pour un montant de 5 000$.



Or, à la suite du dépôt des nouvelles accusations, pour avoir omis de respecter, le 8 octobre dernier, son assignation à résidence, et consommé des boissons alcoolisées, la représentante du ministère public a fait savoir qu’elle entendait demander une révocation de caution.



Une décision qu’entend contester l’avocate de la défense, Me Geneviève Bertrand. En salle de Cour, elle a fait savoir qu’elle désirait reporter à mardi prochain l’enquête sur la remise en liberté de son client en précisant toutefois que cette date en serait une de relais.



Quant à l’enquête en cours, la procureure aux poursuites criminelles et pénales, Me Julie Roy, a précisé qu’elle devrait en avoir des nouvelles «aujourd’hui ou demain».



Rappelons qu’en octobre 2016, l’étudiant guinéen a été accusé en lien avec des gestes à caractère sexuel posés à l’encontre de quatre victimes.



Deux accusations stipulent également que le jeune homme «a tenté de commettre une introduction par effraction», alors que les six dernières parlent «d’introduction par effraction dans une maison d’habitation avec l’intention d’y commettre un acte criminel».