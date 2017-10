Le vent n’a pas tourné

Les partisans réclamaient une victoire pour retrouver un peu la foi. La meilleure des stratégies marketing pour ramener la fibre partisane devra toutefois durer plus qu’une soirée. Elle n’est pas l’affaire d’une victoire ou d’une promotion de hot-dog à moitié prix.

Le début de saison catastrophique, le voyage dans l’Ouest américain désastreux et les piètres performances sur la glace ont fait diminuer la cote du Canadien. Les partisans en avaient assez.

Malgré le gain de mardi face aux Panthers, leur seuil de tolérance n’est pas des plus élevés. Ce gain a néanmoins permis de faire diminuer de quelques degrés une marmite bouillante.

« Cette victoire va calmer les esprits. Je suis déçu du début de saison. J’espère que ça va se replacer. Il ne faut pas baisser les bras, mais on sent que le public s’éloigne du club. Le lien est fragile », a expliqué François Gagnon, détenteur d’un abonnement de saison depuis 15 ans. À ses côtés, son invité de la soirée a expliqué l’ouverture des écoutilles grâce aux pénalités de l’équipe floridienne.

« Ça permet d’être plus optimiste. J’étais persuadé que le Tricolore perdrait après ce voyage dans l’Ouest », a souligné un autre spectateur, Martin Lebel, installé dans la section 104.

Lien effrité

Selon de nombreux partisans rencontrés par Le Journal de Montréal, ce gain ne fera pas tourner le vent. Les inquiétudes sont abondantes. Le club n’est pas tiré d’affaire.

« Avant même d’arriver ici ce soir [mardi], j’avais pesé sur le bouton panique, a lancé Christian Gingras, un spectateur montréalais qui avait gagné une paire de billets avant le début de la campagne. J’espère que le club va se réveiller. Il y a vraiment un sentiment d’urgence. »

Rencontré par Le Journal avant le match, Costa Protopoulos était peu optimiste, assis dans son siège à plus de 160 $.

« Je ne pense pas renouveler mon abonnement saisonnier l’an prochain. La direction n’a rien fait de bon durant la saison morte. Le directeur général n’a pas fait son travail. Si l’équipe ne se replace pas, je vais perdre tout intérêt. »

Bon nombre des spectateurs questionnés par Le Journal ont partagé les propos de M. Protopoulos. Le directeur général, Marc Bergevin, ne pourra se cacher éternellement. Il aura des comptes à rendre aux partisans et aux clients qui paient des prix salés.

« D’un point de vue marketing, le lien émotionnel s’effrite entre le club et les partisans. Ceci aura un important impact financier. Les billets ne seront plus complètement vendus, les produits dérivés seront moins recherchés, la pression des commanditaires sera lourde et les cotes d’écoute diminueront », a résumé le professeur et expert en marketing sportif de l’école des sciences de la gestion de l’UQAM André Richelieu.

« Il y a énormément de lacunes dans le produit. Les fans ne sont pas dupes, a-t-il ajouté. Nous avons constaté les difficultés à écouler tous les billets lors du match d’ouverture. »

Sièges vides

Une fois de plus, mardi, l’organisation montréalaise a affiché complet à quelques heures de l’affrontement. Lorsque les joueurs ont sauté sur la glace sur le coup de 19 h 30, il y avait des dizaines de sièges vides partout dans l’amphithéâtre. Plusieurs sont restés inoccupés au fil du match. Cela montre des signes inquiétants.

« Une série d’événements a fait en sorte que les partisans se révoltent. La direction a dépassé les bornes et elle a manqué de jugement », a fait valoir M. Richelieu en croyant que la haute direction a trop souvent dépassé les bornes depuis quelques années.

Selon lui, le Canadien devra revoir sa tarification. Des promotions de dernier recours instaurées aux concessions ne régleront pas les problèmes.

« Le fil se casse. Il n’est pas irréparable, mais la direction doit faire attention. Il faut soigner les consommateurs et ne pas les tenir pour acquis. Ils ont beaucoup pardonné à l’équipe, mais à force de répéter les mêmes erreurs, le risque est grand. Il faut éviter de jouer avec la patience des gens. »

Ils retrouveront cette patience et la foi au fil des victoires. Si le Tricolore renverse la vapeur, évidemment.