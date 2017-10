Les deux partants étoiles ne s’affronteront pas

La beauté du sport c’est d’avoir à sa disposition les nombreux chiffres utilisés pour justifier la raison d’être des analystes de statistiques avancées et surtout pour alimenter des discussions entre partisans de baseball.

Lors des 14 dernières Séries mondiales, l’importance d’amorcer la série à domicile a été très significative. Les trois fois que la Ligue nationale était l’hôte du premier match de cette classique, l’équipe a remporté la Série mondiale. D’ailleurs, la Ligue américaine l’a remporté six fois dans les mêmes circonstances.

Maintenant que nous avons trouvé des sujets pour les amateurs de statistiques, passons à la réalité, la formation des deux équipes.

Exploit peu commun

Depuis 1967 seulement trois lanceurs ont remporté trois matchs dans une Série mondiale. Bob Gibson, avec les Cards de St.Louis en 1967, Mickey Lolich avec les Tigers de Detroit en 1968 et le dernier, c’est l’ancien des Expos, Randy Johnson, qui a réussi l’exploit avec l’Arizona en 2001.

Sauf qu’il y a un fait assez inusité dans sa performance. Les deux autres ont remporté leurs victoires à titre de lanceurs partants. Tandis qu’une des victoires de Randy Johnson fut en relève lors du septième match contre les Yankees.

Alors, oublions la possibilité de voir un lanceur gagner trois matchs dans cette Série mondiale qui commence ce soir entre les Astros de Houston et les Dodgers de Los Angeles.

Décision géniale

Chose certaine, on ne verra pas de duel entre Clayton Kershaw et Justin Verlander (sauf peut-être en relève lors d’un 7e match). Présentement, ils sont des lanceurs dominants dans les séries.

Je trouve la décision des gérants de ne pas les faire affronter géniale. Pourquoi gaspiller la chance de remporter une victoire ?

Le grand lanceur gaucher des Dodgers, l’électrisant Clayton Kershaw, a été comme à son habitude dominant en saison régulière. Sauf qu’en séries, il a une fiche peu reluisante de 4-7. L’as lanceur de finesse et de puissance des Astros, Justin Verlander, présente un dossier de 11-5.

Par contre, le personnel de lanceurs partants des Dodgers est légèrement supérieur à celui des Astros avec Yu Darvish, Rich Hill et Alex Wood.

Pour ce qui est des lanceurs partants des deux équipes, il y a égalité à cause de Verlander.

La stratégie des gérants est complètement différente au mois d’octobre. On ne gère plus des matchs de neuf manches. Les nombreux releveurs ont changé totalement la situation. Le lanceur partant a des problèmes tôt dans le match, sans hésitation, il est remplacé par un releveur. Tout au long des séries, les releveurs des Dodgers ont tellement dominé qu’en série de championnat, ils n’ont accordé aucun point !

En relève, on donne donc l’avantage aux Dodgers.

Le frappeur de choix

Offensivement, les Astros peuvent compter sur des joueurs vedettes et dominants tels que Jose Altuve, Carlos Correa, George Springer et Yuli Gurriel. Chez les Dodgers il y a Justin Turner, Yasiel Puig et Cody Bellinger.

À première vue, je favorise facilement les Astros en attaque.

Mais il y a un aspect majeur qu’on ne doit pas oublier en attaque : le frappeur de choix.

Dans les matchs disputés à Los Angeles il n’y aura pas de frappeurs de choix.

Je vois donc les deux équipes à égalité en attaque à cause du règlement du frappeur de choix

Alors, les gagnants seront...

Dans quelques instants, vous allez pouvoir vous diriger vers un préposé de Loto-Québec pour faire votre mise. Pour les analystes de statistiques avancées, je tiens à vous aviser que cette année j’ai vu juste dans trois des quatre séries.

La Série mondiale est entre les mains de Clayton Kershaw et de Justin Verlander.

Lequel remportera au moins deux victoires comme partant et une autre possiblement comme releveur ? Ni Clayton Kershaw ou Justin Verlander...

Les héros seront les releveurs Kenley Jansen et Kenta Maeda, des Dodgers.

Je choisis donc les Dodgers pour l’emporter et le joueur de la Série mondiale sera Yasiel Puig.

Dépêchez-vous d’aller faire vos paris !