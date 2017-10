Les deux pieds sur terre

Le Canadien a débloqué en marquant cinq buts. Mais ses joueurs refusent de pavaner.

«C’est une bonne victoire et un bon match. Mais on ne peut pas partir sur un nuage après un seul gain. On sait qu’on est dans un trou et il faut s’en sortir. Nous devrons poursuivre sur l’élan de cette rencontre. »

– Jonathan Drouin

«C’est un pas dans la bonne direction. Cependant, on ne doit pas s’assoir là-dessus. On doit garder la pédale au plancher.»

– Shea Weber

Il y a longtemps que le Tricolore n’avait pas utilisé tous les ingrédients lui permettant de connaître du succès. Hier soir, ils étaient tous réunis.

«Notre gardien a fait les arrêts, notre attaque massive a fonctionné et nos joueurs-clés se sont levés. (Jonathan) Drouin a très bien fait. (Max Pacioretty) Patch a marqué, (Alex Galchenyuk) Chucky également. C’est ce dont on a besoin pour connaitre du succès.»

– Brendan Gallagher

L’attaque massive du Canadien a inscrit deux buts en quatre occasions. Elle n’en avait marqué que trois en 32 tentatives depuis le début de la saison.

« L’exécution et la confiance étaient là. On avait les bons joueurs à la bonne place.»

– Claude Julien

Pour la sixième fois de la saison, le Canadien a accordé le premier but. Contrairement aux autres fois, il ne s’est pas écroulé.

«Marquer le premier but, c’est important, mais si on n’y parvient pas, ça ne veut pas dire que le match est terminé. C’est la façon de répondre qui est importante. Il faut oublier le but et aller de l’avant. »

– Brendan Gallagher​

Barkov : un jeune Kopitar

Aleksander Barkov a un seul souhait pour cette saison et c’est d’éviter l’infirmerie. « Je veux jouer les 82 matchs, j’ai manqué trop de rencontres au cours des dernières années », a dit le Finlandais. Depuis son entrée dans la LNH en 2013-2014, Barkov a participé à 54, 71, 66 et 61 rencontres. S’il parvient à éviter les blessures, le deuxième choix au total à l’encan de 2013 risque de se retrouver parmi les candidats pour l’obtention du trophée Selke. « Il me fait penser à Anze Kopitar, a mentionné Jonathan Huberdeau. Il joue près de 24 minutes par match et il est aussi bon offensivement que défensivement. »

Dadonov réussit son retour

Après cinq saisons dans la KHL, dont les trois dernières avec le SKA de Saint-Pétersbourg, le Russe Evgeny Dadonov a opté pour un retour en Amérique du Nord en signant un contrat de trois ans d’une valeur de 12 millions avec les Panthers. Dadonov, un ailier de 28 ans, vit des jours heureux à ses débuts en Floride. Utilisé au sein du premier trio avec Barkov et Huberdeau, le rapide attaquant a amassé 7 points (2 buts, 5 passes) à ses huit premiers matchs. « Je désirais démontrer que je ne suis pas juste un bon joueur pour la KHL, mais aussi pour la meilleure ligue du monde », a dit le Russe.

Trois fois en 95 secondes

Claude Julien considérait la visite des Panthers au Centre Bell comme un tournant pour la jeune saison du CH. En deuxième période, le Canadien a enfin pris le bon virage avec une explosion de trois buts en 95 secondes. Alex Galchenyuk, Shea Weber et Brendan Gallagher ont tour à tour déjoué James Reimer. Il y a eu seulement 17 secondes entre les buts de Weber et de Gallagher. Au dernier match à Anaheim, le CH avait accordé trois buts en 97 secondes aux Ducks.

Deux buts en supériorité numérique

Depuis le début de la saison, le Tricolore n’avait marqué que trois buts en 32 occasions en avantage numérique pour un maigre 9,4%. Les Panthers ont visité le banc des punitions à quatre reprises en deuxième période. Le CH a fait payer l’indiscipline de l’équipe floridienne en marquant deux buts à cinq contre quatre, ceux de Galchenyuk et de Weber.

Du Rocket au CH

Rappelés du Rocket de Laval dimanche, Michael McCarron et Nikita Scherbak ont endossé l’uniforme du Canadien pour une première fois cette saison. Les choix de premier tour de l’équipe en 2013 et 2014 formaient un trio avec un autre ancien choix de premier tour (2012) en Alex Galchenyuk. McCarron et Scherbak ont joué un match honnête malgré un temps de jeu limité à un peu moins de douze minutes.

La fin d’une disette

Max Pacioretty n’avait pas marqué et il n’avait pas récolté de point depuis le match d’ouverture contre les Sabres, à Buffalo. Le capitaine a freiné une léthargie de sept rencontres sans point en déjouant James Reimer en troisième période.