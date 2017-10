L'étincelle et le mal-aimé

«On ne parle pas de l’équipe la plus talentueuse de la ligue, certes, mais ce n’est tout de même pas la pire, disaient-ils à l’unisson. Un club qui mise sur des joueurs comme Carey Price, Shea Weber, Max Pacioretty et Jonathan Drouin n’a pas d’affaires en dernière place. Ça prendrait juste une étincelle, mais il faudrait qu’elle se produise avant qu’il ne soit trop tard...»

Cette étincelle, on l’a vue à 16:44 minutes de la deuxième période lorsqu’Alex Galchenyuk, ce mal-aimé qui alimente la machine à rumeurs, a bondi sur un retour de lancer de Brendan Gallagher pour marquer un but crucial alors que le Canadien profitait d’une troisième situation de supériorité numérique d’affilée dans cette période.

Weber et Gallagher ont suivi avec de beaux buts avant la fin de l’engagement et une tonne de pression est soudainement disparue sur les épaules des joueurs du Canadien, qui ont patiné avec beaucoup plus de confiance au troisième engagement, en route vers une victoire de 5 à 1.

C’était une rencontre que le Tricolore n’avait pas le droit de perdre à son retour d’un misérable voyage dans l’Ouest américain, surtout contre un club ordinaire comme les Panthers de la Floride. Les meilleurs joueurs de l’équipe ont pris les moyens pour calmer une tempête qui soufflait de plus en plus fort, devant un public de plus en plus impatient.

Price a donné le ton en début de rencontre en effectuant de beaux arrêts, Galchenyuk et Pacioretty ont trouvé le fond du filet, Weber a connu son premier match de deux buts dans l’uniforme du CH en dirigeant un total de sept tirs vers James Reimer; l’attaque massive a produit deux buts, Drouin a offert une belle prestation avec deux mentions d’aide; Gallagher aurait mérité une étoile pour sa solide performance, Andrew Shaw a remporté sept de ses huit mises en jeu et on a même aimé le jeu de Michael McCarron et de Nikita Scherbak, deux joueurs fraîchement rappelés de Laval. Alouette!

Les amateurs sont sortis du Centre Bell avec le sourire pour la première fois de la saison. Claude Julien a enfin quelque chose de positif sur quoi il peut bâtir.

Mais avant d’écrire que la tempête est passée, on va se garder une petite gêne. Ça sera le cas seulement si le Canadien parvient à battre les Kings jeudi soir et les Rangers samedi...