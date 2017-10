L’homme de fer du Canadien

Demeurer loin de l’infirmerie dans un sport physique, rapide et exigeant comme le hockey est loin d’être la norme. Pourtant, certains joueurs parviennent à résister à l’usure du temps. C’est le cas de Karl Alzner.

La visite des Panthers de la Floride marquera le 600e match du défenseur dans la LNH. Seulement quatre autres joueurs actifs du Canadien ont plus d’expérience que lui. Cependant, Alzner domine largement au niveau des rencontres consécutives. Il en compte maintenant 549, soit 408 de plus que Phillip Danault, son plus proche poursuivant.

Depuis la fin de la saison 2009-2010, le défenseur de 29 ans ne s’est jamais retrouvé sur la touche.

«Il faut beaucoup de chance, car des blessures, j’en ai subi. Cependant, c’était des blessures avec lesquelles je pouvais jouer ou des blessures qui survenaient à la fin de la saison. Ce qui me laissait tout l’été pour m’en remettre», a expliqué Alzner, à quelques heures de la rencontre.

La séquence du défenseur est la cinquième plus longue parmi celles qui sont toujours actives. Andrew Cogliano (793), Keith Yandle (640), Patrick Marleau (633) et Phil Kessel (619) sont les seuls à le devancer.

La présence d’Alzner dans ce groupe a de quoi surprendre considérant le nombre de tirs qu’il bloque au cours d’une saison. Lors des deux dernières campagnes, il a dominé les joueurs des Capitals avec 207 et 162 tirs bloqués. Ses 207 tirs bloqués de 2015-2016 l’ont classé au troisième rang du circuit.

«C’est tout un accomplissement. Mais je ne veux pas trop y penser. Car si j’essaie de garder cette séquence active, je risque de changer ma façon de jouer», a-t-il indiqué.

Le record de Doug Jarvis

Lorsqu’on pense à des records qui ne seront probablement jamais battus dans la LNH, on songe inévitablement aux 691 victoires et 125 jeux blancs de Martin Brodeur ainsi qu’aux 894 buts et aux 2857 points de Wayne Gretzky. Bien que moins prestigieuse, la marque de 964 matchs consécutifs disputés par Doug Jarvis de l’automne 1975 à l’automne 1987 est tout aussi impressionnante.

«C’est très impressionnant. Est quand on sait de quelle façon sa séquence s’est terminée, ça devient encore plus incroyable, a raconté Alzner. Ce gars-là n’a jamais raté un match en raison d’une blessure. Il a simplement été laissé de côté.»

En fait, Jarvis n’avait jamais raté un match de toute sa carrière. Après avoir disputé les deux premiers de la saison des Whalers d’Hartford, en octobre 1987, l’attaquant s’est fait montrer le chemin de la passerelle par l’entraîneur Jack Evans.

Quelques semaines plus tard, il était rétrogradé à Binghamton, où il a terminé la saison dans le rôle de joueur-entraîneur.