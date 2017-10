Mairie de Québec : les meilleures citations du débat

Les candidats à la mairie s'affrontaient mardi soir pour un deuxième débat, cette fois organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Québec et la Jeune chambre de commerce. Voici un aperçu des meilleures citations de la soirée.

Pour nous, l'autobus, c'est le moyen le plus approprié pour Québec, pour sa fluidité.

– Jean-François Gosselin

On peut ben parler de baisser les taxes et de mobilité, mais dans le domaine économique, le problème le plus important, c'est le manque de main-d'oeuvre.

– Régis Labeaume

Vous êtes allés à Bordeaux, avez-vous remarqué qu'il y a un périphérique?

– Jean-François Gosselin

J'ai surtout remarqué qu'il y a un tramway.

– Régis Labeaume

J'entends le maire de Québec dire qu'on va faire ci, on va faire ça, on va aller en France, à Montréal (pour chercher de la main-d'oeuvre), mais il n'y a rien qui a avancé.

– Anne Guérette

Le guichet unique (pour l'immigration), il existe déjà, le saviez-vous? Ça s'appelle Québec international. Il existe.

– Régis Labeaume

Si ça existait, on le saurait. Si ça marchait, on le saurait.

– Jean-François Gosselin

Avez-vous encore le goût d'être maire de Québec. Vous n'avez pas l'air d'avoir le goût d'être maire de Québec. Essayez de me convaincre.

– Jean-François Gosselin

J'ai terriblement le goût. J'en ai 500 000 à convaincre, je pense que je vais vous éviter.

– Régis Labeaume

Avec M. Gosselin, c’est j’ai ma place dans le trafic pour encore minimum au moins 15 ans. Avec M. Labeaume, il n’y a pas de plan. Est-ce qu’on va encore lui donner un chèque en blanc ?

– Anne Guérette

L’argent qui est disponible pour le transport en commun, nous autres, on dit mettez ça sur le troisième lien.

– Jean-François Gosselin

C'est quoi, votre projet? Dites-nous c'est quoi votre projet (de transport en commun)!

– Jean-François Gosselin

M. Gosselin, arrêtez de poser toujours la même question, il n'en a pas de projet!

– Anne Guérette

-M. Gosselin, vous l'avez sur le coeur, ce lunch-là au Normandin! J'espère que c'est moi qui a payé au moins!

– Régis Labeaume

Se tirer dans le trafic pour aller se stationner dans un parcobus, j'ai jamais vu ça dans le monde. Ça n'a pas de bon sens cette affaire-là.

– Régis Labeaume

Ça va finir comme le SRB cette affaire-là. On va aller chercher les gens dans le nord, on va travailler là-dessus une couple de semaine. C'est la nouvelle panacée, on s'en va dans le nord.

– Anne Guérette

Ça existe, le nord, Mme Guérette.

– Régis Labeaume

Notre projet il se rend dans le nord. Je ne sais pas si vous êtes capable de lire un plan, M. le maire.

– Anne Guérette

Je vous écoute parler et si vous n’aviez pas fait des voyages partout dans le monde, il n’y a aucune entreprise qui serait prospère à Québec ? Moi je ne pense pas comme ça. Ça allait bien avant vous et ça va aller bien après vous.

– Jean-François Gosselin



Vous avez dit : on va être généreux (avec le fonds de développement économique). Comme si c’était son portefeuille et qu’il allait en donner des graines à gauche et à droite.

– Anne Guérette

J’en veux des Amazon, j’en veux des Google. Le maire de Québec ne peut pas dire qu’on ne veut pas d’Amazon à Québec. C’était pas votre meilleure.

– Jean-François Gosselin



Les jeunes veulent du transport en commun, M. Gosselin. Ils veulent voyager à vélo. Des autoroutes, ce n’est pas ça que les jeunes veulent. Les jeunes veulent participer à la révolution verte, c’est ça qu’on veut à Démocratie Québec.

– Anne Guérette



J’aime toujours ça rencontrer des magiciens. Ça me fait toujours plaisir. Il faut s’attendre à ce que les challengers en politiques veuillent couper.

– Régis Labeaume



Voter pour Régis Labeaume, c’est voter pour la ville d’un seul homme. Voter pour Jean-François Gosselin, c’est voter pour l’homme d’une seule idée.

– Anne Guérette

À ce que je sache, notre économie n'est pas basée sur un troisième lien et notre économie n'est pas en perdition.

– Régis Labeaume