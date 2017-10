Matheson et la pression d’un contrat imposant

Michael Matheson fait partie du noyau fort des Panthers de la Floride avec les Aleksander Barkov, Jonathan Huberdeau, Aaron Ekblad et Vincent Trocheck. Dale Tallon a reconnu l’importance du jeune défenseur en lui faisant signer une lucrative prolongation de contrat de huit ans et 39 millions $ (4,875 millions $ par année).

«C’est incroyable comme marque de confiance, a dit Matheson à quelques heures du match contre le Canadien au Centre Bell. Je n’ai même pas encore joué 100 matchs dans la LNH et les Panthers m’ont déjà vu comme une pièce importante de l’équipe pour les neuf prochaines années. C’était spécial, c’était un grand honneur.»

Matheson avait une petite expérience 86 rencontres quand il a finalisé cette nouvelle entente avec les Panthers le 8 octobre dernier.

«J’ai parlé aux dirigeants durant le camp, a-t-il précisé. Mais je ne me mêlais pas trop des négociations, je laissais ça à mon agent (Kent Hughes). Mon agent a fini par m’en parler. J’étais surpris sur le coup par la durée de l’entente. Ils m’ont montré une belle confiance.»

De retour dans le siège de directeur général de l’équipe, Tallon a une stratégie assez simple avec ses jeunes joueurs talentueux. Il cherche à les enraciner en Floride. Huberdeau (2022-2023), Barkov (2021-2022), Ekblad (2024-2025) et Trocheck (2021-2022) ont aussi des ententes à long terme.

«Il est un très bon défenseur pour nous, a dit Barkov au sujet du défenseur originaire de Pointe-Claire. J’étais heureux quand j’ai appris qu’il avait dit oui à une prolongation de contrat de huit ans. Il est un défenseur très important pour notre équipe. Il jouera un grand rôle pour plusieurs saisons. Il est aimé de tous les joueurs dans ce vestiaire.»

Des attentes

Matheson devra maintenant apprendre à gérer la pression qui vient avec un salaire plus important. À l’image des Panthers, le défenseur de 23 ans n’a pas un début sensationnel.

«J’aimerais dire que je ne pense jamais à mon nouveau contrat et que je me concentre uniquement sur le hockey, mais c’est difficile de ne pas y penser, a-t-il admis. Quand tu signes un contrat de la sorte, tu veux prouver aux dirigeants et aux personnes que tu le mérites. Le contrat me joue un peu dans la tête.»

«Je n’ai pas eu un début de saison parfait, a-t-il poursuivi. J’aimerais avoir plus de points, mais je sais que ça se replacera. Je joue mieux dernièrement. Il y a un nouvel entraîneur, je dois m’adapter à son système.»

Avant la visite à Montréal, Matheson n’avait toujours pas de point en sept matchs. Bob Boughner l’utilise pour près de 20 minutes par rencontre.

«Il sait qu’il a connu un lent départ, a souligné Boughner, le nouvel entraîneur en chef des Panthers. À son dernier match, il retrouvait son identité. Nous avons besoin de lui, il doit faire partie de notre top quatre et jouer de grosses minutes. Il y a probablement plusieurs choses qui défilent dans sa tête. Après un important contrat, il y a toujours un soupir de soulagement. Mais il est un jeune homme mature, il travaille fort et il se replacera rapidement.»