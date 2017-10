Neutralité religieuse: voici les endroits où vous devez désormais avoir le visage découvert

La ministre de la Justice, Stéphanie Vallée, a précisé, mardi, les dispositions de la nouvelle loi sur la neutralité religieuse qui prévoit que tous les services publics doivent désormais être donnés et reçus à visage découvert.

Avec cette loi qu’elle considère «équilibrée», la ministre n’a pas l’intention de mettre en place «une police du visage découvert», mais appelle au «gros bon sens» de la population dans son application.



Aucune amende n’est d’ailleurs prévue dans la loi actuellement, s’il y a refus d’obtempérer. L'injonction et le contrôle judiciaire pourraient toutefois être envisagés.



Des demandes d'accommodement raisonnable pour motifs religieux peuvent être formulées et seront traitées au «cas par cas». Les directives entourant ce processus doivent être révélées «au plus tard le 30 juin», a assuré la ministre.

Définition du visage découvert

La semaine dernière, la ministre avait mentionné que l’obligation du visage découvert s’appliquait autant pour le voile intégral que la cagoule, les verres fumés ou encore le bandana.

Selon elle, les trois objectifs de la loi sont, l’«identification», la «communication» et la «sécurité».

Ainsi, le visage découvert est, selon la ministre, un visage dont il est possible d’identifier «les yeux», «les traits», «les particularités faciales d’une personne», afin de permettre une «communication fluide». «Ce sont les règles du gros bon sens qui s’appliquent», dit-elle.

Voici quelques exemples d’endroits et de contextes où le visage devra être découvert:

La nouvelle loi sur la neutralité religieuse prévoit que tous les services publics doivent être donnés et reçus à visage découvert sur tout le territoire de la province.



À l’école

Tous les étudiants (du primaire à l’université), dans les classes pendant les cours et durant les examens, doivent avoir le visage découvert.



La loi ne s’applique pas dans les corridors ou lorsqu’ils déambulent sur le campus par exemple.

À l’hôpital ou à la clinique médicale

Les personnes qui se présentent à l’hôpital ou dans une clinique médicale doivent avoir le visage découvert lors de l’inscription et lors de la prestation du service.



La loi ne s’applique pas lorsque les personnes sont dans la salle d’attente ou dans les corridors de l’établissement.



La ministre a toutefois précisé que «personne ne se verra refuser des soins d’urgence».



Sont exemptées, les cliniques privées qui ne reçoivent aucun financement de l’État.

Dans les transports en commun

Les personnes qui entrent dans un autobus ou dans le métro doivent avoir le visage découvert.



Un chauffeur peut refuser l’accès à une personne qui refuse de s’identifier comme c’est déjà le cas avec les vérifications effectuées sur les détenteurs de titre avec photo. Des dispositions sont déjà en place à cet effet. La loi sera appliquée en «cohésion» avec le processus déjà en place.



L’obligation de conserver le visage découvert n’est pas en vigueur s’il n’y a pas d’interaction avec le prestataire de service. Donc, dans l’autobus, le visage peut être couvert.

Dans les bibliothèques

Le visage doit être découvert lorsqu’il y a des interactions avec des employés de la bibliothèque.



La loi ne s’applique pas lorsqu’on déambule dans les allées, ou lorsqu’on consulte des livres ou autres documents.