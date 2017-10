Pas d’austérité au Québec pour les médecins

Il n’y a rien à faire. Comme citoyens, patients et contribuables, on ne s’y habitue tout simplement pas.

Le véritable bar ouvert à fonds publics que sont devenues les augmentations successives de rémunération des médecins au Québec sans une amélioration réelle des services est de l’ordre de l’inacceptable.

Ce mardi, le Journal en révèle un énième exemple : «la facture pour la rémunération des médecins de famille grimpe encore (...), l’entente de 1 milliard $ conclue avec Québec coûtera en fait plus de 1,6 milliard $».

Pour les détails, c’est ici.

Et l’article de préciser aussi que «Pierre Moreau (l’ex-président du Conseil du trésor), avait refusé de rendre le document public, affirmant que celui-ci «n’est pas une convention collective» et qu’il contient «une stratégie de négociation en vue des pourparlers avec la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ). Depuis, le premier ministre Philippe Couillard a assuré que l’entente « sera rendue publique », une fois les négociations terminées avec la FMSQ.»

Des ententes rendues publiques après coup, ça nous fera sûrement une belle jambe une fois que les sommes auront été engagées...

Dans les faits, le gouvernement Couillard-Barrette continue ainsi de vampiriser le budget de la santé et des services sociaux pour en donner une part toujours croissante à leur propre profession : celle de médecin. Et tout particulièrement, les spécialistes comme eux.

Sur ce problème de fond, il importe de le dire et de le redire. Si ce n’est pas la définition même d’un conflit d’intérêts ou du moins, d’une apparence troublante de conflit d'intérêts, il y a vraiment de quoi à en perdre son latin.

Cela dit, le problème concret du gonflement à répétition de la rémunération des médecins, y compris les nombreuses et nombreux médecins qui sont incorporés, est un problème de nature politique. Il découle de décisions politiques prises par le gouvernement. Se montrer critiques de ces mêmes augmentations n'est donc pas une critique face aux médecins eux-mêmes, mais des politiciens qui prennent ces décisions très coûteuses pour le trésor public sans s'assurer en échange d'une augmentation proportionnelle des soins et services médicaux accessibles à la population.

***

Selon l’ex-président du Conseil du trésor, Pierre Moreau, avec cette énième entente, «le Québec règle ses comptes». Évidemment, il le fait avec notre argent. Et c'est loin encore d'être fini.

Toujours selon M. Moreau : l’entente «tient compte de la capacité de payer des Québécois». Après 3 ans d’austérité qui ont frappé encore plus durement les plus vulnérables d’entre nous, c’est-ce qui s’appelle avoir le sens de l’humour.

Sur un budget annuel total de 37 milliards au ministère de la Santé et des Services sociaux, à elle seule, la rémunération des médecins frôle d'ailleurs maintenant les 8 milliards.

Pendant ce temps, les soins à domicile ne répondent pas aux besoins croissants de la population. Le dernier rapport de la Protectrice du citoyen le confirme noir sur blanc.

Idem pour les personnes handicapées intellectuelles et leurs familles qui attendent toujours un plan d’action concret et un soutien bonifié. Et ce, pendant que les services fondent à vue d’œil et que les listes d’attente atteignent des proportions alarmantes.

Je le sais, je vis cette réalité avec ma sœur de 55 ans depuis des années. L’an dernier, un fonctionnaire qui m’a croisée dans un corridor et que je ne connaissais pas, a même osé me lancer cette perle de déresponsabilisation étatique scandaleuse : «Vous êtes journaliste, vous! Pourquoi vous ne vous payez pas une Philippine à la maison?» Ma réponse : «Parce que je paie des impôts et des taxes depuis 40 ans!».

***

En échange de ces milliards payés à la profession médicale, les études montrent que l’accès aux soins pour les patients ne s’est pas vraiment amélioré non plus.

Doit-on aussi ajouter que c’est également un blocage total dès qu’il est le moindrement question de soulever l'ombre du début d'une possibilité de modifier le mode de rémunération des médecins pour le rendre plus transparent et plus dépendant de l’accès réel à des soins de qualité.

La plupart des réformes Barrette, elles, sont également un échec.

Tout juste avant le dernier remaniement ministériel, en entrevue avec Mario Dumont, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, s’est dit non seulement heureux de pouvoir rester à la tête de son ministère, mais qu’il aimerait même y faire deux mandats!

À voir l’état de notre système de santé et de services sociaux, de même que le bar largement ouvert à ses collègues médecins, ce n’est pas une promesse, c’est presque une menace...