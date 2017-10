Pas de «controverse» autour de la loi sur la neutralité religieuse, dit Stéphanie Vallée

Il n'y a pas de «controverse» entourant la nouvelle loi sur la neutralité religieuse de l'État, juge la ministre de la Justice, qui s'est contredit.

La ministre Stéphanie Vallée a dévoilé mardi les principes d'application de cette nouvelle législation, marquée par les critiques, les incertitudes et les questionnements depuis son adoption, mercredi dernier.

L'obligation de donner et recevoir des services publics à visage découvert s'applique uniquement au moment de l'interaction entre les individus. Ainsi, une personne qui monte à bord d'un autobus devra le faire à visage découvert pour s'identifier afin de valider son titre de transport, si ce dernier est accompagné d'une photo. Cette même personne n'aura pas à se découvrir le visage pour la reste du trajet, contrairement à ce qu'avait illustré Mme Vallée, la semaine dernière, qui affirme tout de même avoir été «cohérente» dans ses propos.

«Si mes propos ont pu être appelés à être interprétés, je fais amende honorable et je m'en excuse», a-t-elle précisé.

La ministre a voulu se montrer rassurante, rappelant que la loi répondait à des enjeux de communication, d'identification et de sécurité. «Personne ne sera expulsé d'un autobus ou chassé d'une bibliothèque», a-t-elle statué, ajoutant du coup que personne ne serait non plus privé de soins de santé d'urgence.

Un individu devra tout de même se découvrir le visage à l'hôpital, lors d'interraction avec un membre du personnel. Il pourra avoir le visage couvert dans la salle d'attente, toutefois. Dans les établissements d'enseignement, les étudiants devront aussi avoir le visage découvert en classe et lors des examens.

Tous ces cas d'espèces pourront toutefois faire l'objet d'accommodements raisonnables. Les modalités entourant le traitement de ces demandes ne seront toutefois révélés que d'ici la fin du mois de juin.

La ministre a tendu la main une fois de plus aux municipalités. Montréal a déjà fait savoir qu'elle n'entendait pas appliquer cette loi. Le gouvernement pourrait recourir à l'injonction en cas de refus persistant. «Mais on n'en est pas là», a-t-elle précisé.

Plus de détails suivront...