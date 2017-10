Pénurie mondiale d’un antidouleur

SAINTE-LUCIE-DES-LAURENTIDES | Une dame des Laurentides souffre le martyre depuis deux semaines en raison d’une pénurie mondiale de Cesamet, un médicament qui contient un ingrédient qu’on retrouve dans le cannabis.

En 2011, Carole Bastien s’est fait enlever un grain de beauté à l’hôpital régional de Saint-Jérôme parce qu’on craignait qu’il puisse s’agir d’un mélanome.

« Les médecins m’ont enlevé une grosse couche de peau pour un petit grain de beauté et finalement il n’y avait pas de cancer, mais lors de l’opération ils ont touché un nerf et depuis ce temps-là, j’ai des douleurs atroces », explique Mme Bastien.

Cinq ans de souffrance

Au cours des cinq années qui ont suivi, Mme Bastien a enchaîné les rendez-vous chez différents spécialistes afin d’identifier l’origine de son mal et surtout pour trouver une façon de le soulager. Visite à la clinique de la douleur, prescriptions de fentanyl et autres puissants antidouleurs, rien n’arrivait à calmer cette douleur qualifiée par les médecins de neuropathique.

En janvier 2016, elle a enfin trouvé. « J’ai rencontré la Dre Claudine Guénette, elle a été très patiente avec moi et on a finalement trouvé le médicament qui fonctionne, le Cesamet », ajoute la dame de 60 ans de Sainte-Lucie-des-Laurentides.

« Avec ce médicament, ma sœur retrouve 80 à 90 % de ses capacités », explique Marguerite Bastien, la sœur de Carole.

Soulagement de courte durée

Or, une pénurie mondiale de nabilone, un ingrédient contenu dans le cannabis, empêche la compagnie pharmaceutique Valéant de produire le médicament. Une pénurie de Cesamet frappe donc le monde entier.

Depuis deux semaines, Mme Bastien n’a plus accès au médicament, moins de deux ans après avoir trouvé le remède miracle. Elle évalue la souffrance à sept sur une échelle de 1 à 10.

Carole Bastien est artiste peintre. Avec le médicament, elle pouvait de nouveau peindre sans souffrir, mais voilà que son inspiration s’évanouit.

« Depuis 2011 qu’on essaie de trouver quelque chose qui me fait du bien, finalement l’espoir renaît et je vais beaucoup mieux et tout à coup, on m’enlève cet espoir. Je performe moins qu’avant, je peux peindre encore, mais disons que j’ai moins le goût et l’inspiration est moins là », dit-elle.

Un ingrédient manquant

La pharmaceutique Valeant qui produit Cesamet au Canada confirme un retard de production. « Malheureusement, il y a une pénurie mondiale de l’ingrédient actif requis, le nabilone, qui touche de nombreux fabricants à l’échelle mondiale, y compris Valeant. Nous travaillons activement afin de trouver l’ingrédient actif pour que nous puissions reprendre la production de Cesamet dès que possible. Nous espérons en trouver vers la fin de l’année ou au début 2018 », explique la compagnie dans une déclaration envoyée par courriel, aucun représentant de Valeant n’étant disponible pour une entrevue.

Le Cesamet, aussi connu sous le nom nabilone, est un médicament de classe cannabinoïde. Il est généralement utilisé pour réduire les effets secondaires des traitements de chimiothérapie, mais il s’est également montré efficace contre les douleurs neuropathiques.

- En collaboration avec monjournal.ca