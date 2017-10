[PHOTOS] 15 vedettes qui ont mis le paquet aux prix InStyle

C’est lundi soir à Los Angeles qu’avait lieu la troisième édition des prix InStyle, récompensant les stars les plus stylées ainsi que les experts mode et beauté qui les mettent sous leur plus beau jour.

Cate Blanchett a remporté le grand honneur de la cérémonie, se faisant couronner icône de style de l’année. Par contre, le clou de la soirée fût sans aucun doute le tapis rouge, où la crème de la crème hollywoodienne a défilé, parée de ses plus beaux accoutrements.

Voici 15 célébrités qui ont fait tourner les têtes!

Elle Fanning AFP

Zendaya AFP

Cate Blanchett AFP

Kelly Rowland AFP

Kate Bosworth AFP

Cindy Crawford AFP

Heidi Klum AFP

Demi Lovato AFP

Selena Gomez AFP

Brie Larson et Rachel Zoe AFP

January Jones AFP

Bella Heathcote AFP

Serayah AFP