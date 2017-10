Roberts a damé le pion à Maddon

Les Dodgers de Los Angeles connaissent une saison de rêve et ils sont en Série mondiale pour la première fois depuis 1988.

Vaincus 4-2 par les éventuels champions de la Série mondiale l’an dernier, les Cubs de Chicago, cette fois les Dodgers se sont vengés de belle façon et le gérant Dave Roberts a éclipsé son rival Joe Madden.

Privé de son joueur étoile Corey Seager à l’arrêt-court, Roberts lui a substitué un inconnu du nom de Charlie Culberson et les Dodgers ne se sont pas ressentis de l’absence de Seager.

Et Roberts a donné une leçon à Maddon sur l’art d’utiliser ses releveurs. Pendant que Maddon ignorait presque totalement son as Wade Davis, Roberts n’a commis aucune faute quand il s’est agi de retirer son partant pour faire confiance à ses releveurs.

Maintenant, pour compléter son œuvre, Roberts doit mener son club à la victoire en Série mondiale et il peut s’attendre à une résistance plus féroce que celle des Cubs.

Coriaces Yankees

Dans mes prédictions, je n’avais pas anticipé que les Yankees de New York livreraient une lutte aussi farouche aux Astros de Houston.

J’avais prévu une Série mondiale entre les Astros et les Dodgers, mais je dois avouer que la troupe de Joe Girardi a bien failli déjouer mes calculs. Et la performance des jeunes « Bombardiers du Bronx » a peut-être sauvé le poste de Girardi, si bien sûr il souhaite retourner à New York pour une onzième saison.

Vous savez tous que je n’ai pas les Yankees en odeur de sainteté. Pas les joueurs, mais l’organisation. Surtout lorsque George Steinbrenner était le grand patron.

Mais la formation des Yankees a fait écarquiller les yeux de bien des observateurs en 2017 et il faudra les surveiller l’an prochain. Ils sont probablement à un lanceur partant près d’être parmi les favoris.

Ils n’auront qu’à trouver un meilleur frappeur de choix pour mettre sur le terrain l’une de formation offensive des plus redoutables des majeures, surtout que les Judge, Sanchez, Bird, Gregorius et Hicks auront une saison de plus d’expérience.

Mon choix : les Dodgers en six.

Wallach mérite sa chance

L’ancien joueur de troisième but des Expos Tim Wallach a fait ses classes et il mérite sa chance, maintenant, de faire ses preuves comme gérant d’une équipe des majeures.

Chez les Dodgers, Tim a occupé les postes d’instructeur des frappeurs, d’instructeur au troisième but et d’adjoint au gérant Don Mattingly, qu’il a d’ailleurs suivi dans ce rôle à Miami en 2015.

De plus, il a mené la principale filiale des Dodgers, les Isotopes d’Albuquerque, à leur meilleure saison (80 victoires) et a été nommé gérant de l’année de la Ligue du Pacifique en 2009.

En 2013, il a été interviewé pour le poste de gérant des Tigers de Detroit et des Mariners de Seattle, mais sans succès. Et les amateurs de Montréal souhaitaient ardemment qu’il succède à John Farrell chez les Blue Jays de Toronto, qui, toutefois, lui ont préféré John Gibbons cette année-là.

Présentement, les Phillies de Philadelphie, les Nationals de Washington et les Red Sox de Boston sont à la recherche d’un nouveau gérant et il se pourrait bien que d’autres ouvertures se créent à Baltimore ou chez les Angels de Los Angeles.

Comme on ignore ce qui va se passer chez les Marlins de Miami avec l’arrivée des nouveaux propriétaires et de Derek Jeter, souhaitons que Wallach se trouve une niche ailleurs.

L’exploit de Sanchez

Réussir quatre retraits au bâton dans une même manche est assez rare, mais y parvenir dans le premier match d’une série de championnat de la Ligue américaine ? Anibal Sanchez a réussi l’exploit contre les Red Sox de Boston le 12 octobre 2013, lors du premier match de la série. Sanchez faisait alors partie d’un quatuor de partants pour le moins remarquable, soit Justin Verlander (Cy-Young 2011 LA), Max Scherzer (Cy-Young 2013 LA et 2016 LN) et Rick Porcello (Cy-Young 2016 LA), mais c’est lui qui avait affiché la meilleure m.p.m., soit 2,57, et avait terminé quatrième dans le scrutin du Cy-Young cette année-là.

Record peu enviable

Il semble que les Twins du Minnesota soient allergiques aux matchs éliminatoires. Après avoir pris une avance de 3 à 0 à leur premier tour au bâton du match de barrage contre les Yankees, le 3 octobre dernier, ils ont vu Ervin Santana gaspiller cette avance en donnant un circuit de trois points à Didi Gregorius. Finalement, les Twins ont perdu le match 8 à 4, subissant ainsi une 13e défaite de suite dans les matchs d’après-saison. Ils ont égalé le triste record des Red Sox de Boston qui, de 1986 à 1995, avaient également encaissé 13 revers d’affilée dans les éliminatoires.

Moins de décisions renversées en 2017

Si cela peut consoler le responsable des officiels du baseball majeur, le nombre de reprises vidéo qui ont renversé les décisions rendues par les arbitres sur le terrain a diminué en saison régulière cette année. Des 1395 reprises vidéo utilisées cette saison, 660 ont changé les décisions des arbitres, soit 47,32 % tandis que 318 reprises (22,8 %) ont confirmé les décisions prises sur le terrain tandis que 418 autres (28,7 %) n’étaient pas assez nettes pour que la décision d’un arbitre soit renversée. La saison précédente, 757 des 1502 reprises vidéo (50,4 %) avaient changé les décisions rendues sur le terrain.

D’une équipe à l’autre

Le lanceur Edwin Jackson possède toute une collection d’uniformes portés au cours de sa carrière. Le 7 juin dernier, lorsque Jackson s’est amené en relève pour les Orioles de Baltimore pour affronter les Pirates de Pittsburgh, il en était à son douzième club dans les majeures. Il a déjà porté les couleurs des Angels, des Rays, des Tigers, des Diamondbacks, des White Sox, des Cards, des Nationals, des Cubs, des Braves, des Padres et des Marlins. Seul Octavio Dotel le devance dans ce domaine, ayant porté les couleurs de 13 clubs. Par ailleurs, Bartolo Colon, Jason Grilli et Chad Qualls, parmi les autres joueurs actifs, ont déjà endossé neuf uniformes.