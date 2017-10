Rozon pas au bout de ses peines

Gilbert Rozon n’est pas au bout de ses peines. Le magnat déchu exigerait près de 70 millions $ pour l’empire Juste pour rire, une somme jugée beaucoup trop élevée par plusieurs acheteurs potentiels, a appris Le Journal.

Pendant que les plaintes pour agression sexuelle s’accumulent, les entreprises intéressées à acheter le Groupe Juste pour rire se manifestent.

Le Groupe Juste pour rire et ses actionnaires ont annoncé, hier matin, « qu’un mandat a été confié à RBC Marchés des Capitaux afin d’explorer plusieurs options relatives à la vente des actions du Groupe ». Les actions visées comprennent toutes celles détenues par Gilbert Rozon.

Le Journal a aussi appris que l’avocat François Ferland est impliqué dans les travaux. L’associé chez Jolicoeur Lacasse se démarque « par sa capacité à concevoir les structures juridiques requises et à négocier les partenariats appropriés à la réalisation des projets », précise le cabinet.

Qui est intéressé ?

Les noms du Cirque du Soleil, d’evenko, de Bell, de Québecor, d’Attraction Média, de Solotech, de ComediHa ! et de l’homme d’affaires Alexandre Taillefer ont notamment été évoqués. Du lot, ComediHa ! a confirmé son intérêt. Le Cirque, Bell et Québecor ont refusé de s’exprimer publiquement. Alexandre Taillefer et evenko n’ont pas donné suite à nos appels.

Attraction Média et Solotech ont confirmé au Journal ne pas être intéressés par l’acquisition. « Je ne pense pas que nous allons soumettre une offre. Je lisais les commentaires de différents humoristes au cours des derniers jours. Il va falloir que ce qui sortira de Juste pour rire regagne la confiance de la colonie artistique », a déclaré le président du conseil d’administration de Groupe Solotech, Normand Legault, qui connaît Gilbert Rozon depuis 35 ans. Groupe Solotech est déjà présent dans différents marchés, comme les festivals, les tournées d’artistes internationaux et autres.

Photo Didier Debusschère

Il voulait rester

La semaine dernière, Rozon aurait tenté par tous les moyens de demeurer propriétaire de l’entreprise, songeant par exemple à placer ses actions dans une fiducie sans droit de regard, avant de se rendre à l’évidence que la vente était la seule option possible, ont confié des sources au Journal. Des membres de la famille Rozon œuvrant au sein de l’entreprise qu’il a fondée il y a quelques décennies pourraient aussi racheter ses actions, en compagnie d’autres hauts dirigeants de la société.

En coulisse, on affirme toutefois qu’il est « irréaliste » de penser que M. Rozon sera en mesure d’aller chercher les 70 M$ qu’il convoite pour son groupe, vu les événements. La valeur des actions du Groupe Juste pour rire n’a pas été rendue publique, mais il a été rapporté que son chiffre d’affaires est de plus de 120 millions $ par année.

— Avec la collaboration de Diane Tremblay