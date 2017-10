Sécurité routière: un expert de Calgary invite Québec à adopter «la Vision zéro»

Convaincu qu’une baisse des limites de vitesse aurait un impact positif immédiat sur la sécurité routière, un expert de Calgary invite Québec à s’inspirer de plusieurs villes européennes et nord-américaines en adhérant à « la Vision zéro ».

Tony Churchill, chef des opérations de sécurité routière de Calgary, était de passage à Québec, mardi, pour participer à un forum organisé notamment par Vivre en Ville. L’événement était consacré à « la Vision zéro », une approche née en Suède, il y a 20 ans.

« Cette Vision est une déclaration d’intention éthique en matière de sécurité routière qui vise à atteindre zéro mort et zéro blessé grave sur les routes. On part du principe qu’un seul mort, c’est un mort de trop. On sait qu’il y aura toujours des accidents, mais on doit tout faire pour minimiser les dégâts », a soutenu M. Churchill en entrevue avec Le Journal.

Photo Taïeb Moalla

« Consensus scientifique »

Ce dernier a notamment évoqué « le consensus scientifique » selon lequel la baisse de la limite de vitesse de 50 km/h à 30 km/h entraînerait automatiquement une baisse du nombre de morts et de blessés graves. « Ça prend de l’acceptabilité sociale et de la volonté politique pour y arriver. Ce n’est pas facile pour les gens de changer leurs habitudes », a-t-il admis. M. Churchill estime également que divers aménagements routiers, comme la généralisation des pistes cyclables pour les cyclistes et l’amélioration des trottoirs pour les piétons, permettent de protéger les usagers les plus vulnérables de la route.

Début 2017, six conseils de quartiers ont demandé à la Ville de Québec d’adopter cette « Vision zéro », comme l’a fait Montréal l’an dernier. L’administration Labeaume a répondu que plusieurs des éléments de cette approche figurent déjà dans la Stratégie de sécurité routière de la Ville de Québec (2015-2017).

Selon les données de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), le bilan de décès dans la région de la Capitale-Nationale, à la suite d’un accident, est en dents de scie. Ainsi, 41 personnes ont perdu la vie en 2013, tandis qu’il y a eu 22 victimes en 2014, 27 en 2015 et 17 l’année dernière.