Style au passage: Charlie

Cette saison, la mini-jupe en cuir a définitivement la cote... elle était d’ailleurs une des grandes vedettes du très couru défilé Saint Laurent automne-hiver 2017-18. Même si on adore les volants surdimensionnés ornant la jupe Saint Laurent, la version de Charlie est plus facile à porter... et tout aussi belle ! On aime aussi son haut à motif tartan qui amène un côté punk au look ! Si vous êtes plus classique, n’hésitez pas à craquer pour un veston, un manteau ou une robe, comme celle vue chez Lacoste. Je termine avec LA botte haute qu’il nous faut toutes... que vous la choisissiez juste au-dessus du genou ou hauteur mi-cuisse, comme celle que nous propose Jonathan Simkhai, ça sera votre plus bel achat de la saison. Promis !