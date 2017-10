Un ado se brûle en manipulant de l'essence à Saint-Joseph-de-Beauce

Un adolescent de 15 ans a été grièvement brûlé après avoir manipulé de l’essence, lundi, à Saint-Joseph-de-Beauce.

Les services d’urgence ont reçu l’appel de détresse lundi vers 14h30. Des voisines ont été témoins du drame.

Selon les ambulanciers, le jeune homme aurait subi des brûlures au premier et au second degré sur environ 45 % de son corps. La Sûreté du Québec (SQ) mentionne de son côté que les brûlures auraient atteint 60 % de son corps.



Les paramédics expliquent que l’état d’un grand brûlé peut évoluer et s’aggraver pendant son transport.

D’après Pierre Nadeau, directeur opérationnel de la Corporation ambulancière de Beauce Inc.(CAMBI), la victime se trouvait dans un état grave mais stable.

«Il a été transporté directement au centre des grands brûlés de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus et il était conscient lors du transport», a-t-il indiqué.

Dans un tel cas, avant l’arrivée à l’hôpital du patient, les ambulanciers utilisent des pansements spéciaux afin de freiner la progression des brûlures. On tente également d’éviter l’apparition d’un oèdeme pulmonaire, en plus d’administrer des analgésiques pour la douleur.

La porte-parole de la SQ, Ann Mathieu, a expliqué au Journal que la victime et un ami avaient manipulé des produits inflammables à l’intérieur d’un cabanon.