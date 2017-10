Une chienne volée au Texas est retrouvée trois ans plus tard... en Oregon!

Deux femmes du Texas qui pensaient avoir perdu leur chienne l'ont finalement retrouvée... trois ans plus tard en Oregon.

Sharon Henderson et une autre femme, connue sous le nom de Miss Jane, ont rencontré Ladybird, une chienne de race American Staffordshire Terrier, alors qu'elle vivait à Austin, au Texas, avec une sans-abri. Cette dernière, en raison de plusieurs problèmes personnels, s’était retrouvée à quémander dans la rue avec la chienne, qui était toujours à ses côtés. Ladybird avait été formée pour accompagner la dame qui souffrait de narcolepsie et d’épilepsie, selon ce que rapporte FOX 7 Austin.

«Le chien prenait soin d’elle. C’était sa seule famille. Elle tirait sa chaise roulante», raconte Henderson. Elle et Miss Jane sont tombées en amour avec le maître et la bête. Pour les aider, elles ont commencé à faire en sorte que Ladybird et son maître ne manquent de rien. Elles faisaient leur épicerie, allaient au vétérinaire et effecuaient d'autres tâches diverses.

Dans ses derniers jours, le maître avait demandé aux deux dames de s'occuper de sa chienne après son décès. Malheureusement, un autre homme s'est enfui avec Ladybird au milieu de la nuit, avant que Henderson et Miss Jane arrivent.

Grâce à la micropuce implantée dans le cou de la chienne, elle a été localisée trois ans plus tard en Oregon.

Miss Jane a reçu un appel puisque la chienne avait été retrouvée alors qu'elle se promenait à travers les voitures dans les rues de la ville de Portland. Elle pesait 30 livres, elle avait la peau sur les os, les muscles de sa tête s’étaient atrophiés, elle avait une grosse tumeur et devenait sourde.

Celui qui l’avait volée était mort et Ladybird avait eu à se débrouiller seule.

Elle a rapidement été prise en charge par une famille d’accueil qui lui a prodigué des soins pour la remettre sur pattes.

Avec l’aide d’un ami des deux femmes, Ladybird a pu faire le chemin du retour depuis l’Oregon.

«Je veux seulement qu’elle profite du reste de sa vie, qu’elle soit choyée plus qu’elle ne l’a jamais été et qu’elle ait une famille», a exprimé Sharon Henderson.