Un militaire accusé d’agression sexuelle

Un militaire de Petawawa a été accusé d’agression sexuelle pour un incident survenu en mai 2017 en Alberta.



Le 24 octobre 2017, le Service national des enquêtes des Forces canadiennes a accusé le bombardier Mathieu Poirier d’agression sexuelle en vertu du Code criminel et d’infractions connexes en vertu de la Loi sur la défense nationale.



Les accusations ont trait à un incident signalé en mai 2017 pendant un exercice d’entraînement à la Base des Forces canadiennes Wainwright en Alberta et mettant en cause un/une autre membre des Forces armées canadiennes.



Le bombardier Poirier du 2e Régiment, Royal Canadian Horse Artillery à Petawawa fait face aux accusations suivantes : un chef d’agression sexuelle en vertu de l’article 271 du Code criminel, punissable en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale, ainsi qu’un chef d’accusation d’ivresse, punissable en vertu de l’article 97 de la Loi sur la défense nationale.



Aucune date de procès n’a encore été annoncée.



« Les comportements sexuels dommageables et inappropriés n’ont pas leur place dans les Forces armées canadiennes. Les accusations d’agression sexuelle sont toujours prises au sérieux par la Police militaire», a notamment mentionné le lieutenant-colonel Kevin Cadman.