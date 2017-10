Un premier départ pour Olivier Chalifour devant la cage des Remparts

Après avoir brillé en relève deux fois au cours des six derniers matchs, Olivier Chalifour tentera de répéter sa magie dès la mise au jeu initiale à l’occasion d’un autre épisode de la rivalité entre les Remparts et l’Océanic de Rimouski, qui se poursuivra mercredi soir, au Centre Vidéotron.

Le gardien de 19 ans effectuera son premier départ en carrière de la LHJMQ, trois jours après avoir aidé les siens à revenir de l’arrière à Boisbriand puis de l’emporter, en remplacement de Dereck Baribeau, qui se reposera pour la deuxième fois seulement depuis le début de la campagne.

«Olivier a été très bon en relève et il est bon dans les pratiques. On voulait que Dereck apprenne c’était quoi être un numéro un. Il vient d’avoir le portrait de ce que ça peut avoir l’air sur un mois et demi. Il est fatigué et on a le luxe d’avoir des gardiens. Il a eu du succès en début de saison et il a vu c’était quoi de garder les buts match après match et on va s’attendre à ce qu’il soit capable de le faire dans le futur», a expliqué l’entraîneur-chef des Remparts, Philippe Boucher, au terme du seul véritablement entraînement de la semaine pour ses ouailles.

Un gardien aux anges

Un ancien des Forts de Chambly dans la Ligue junior AAA, Chalifour a appris la bonne nouvelle avant de sauter sur la glace du Pavillon de la Jeunesse, mardi. Son large sourire témoignait de sa joie du moment.

«Je suis excité, et même si ça a pris 13 matchs, je prends ma chance et je vais sortir fort demain. Avant la pratique, je parlais à Ghislain [Rousseau, l’entraîneur des gardiens] et mes efforts sont récompensés. Là, il faut que je saisisse l’occasion», a lancé celui qui affiche un pourcentage d’efficacité de ,929 en 77 minutes de jeu.

Même si le portier de Longueuil n’en est qu’à ses premiers pas dans le circuit Courteau, son expérience acquise au sein du junior AAA n’a pas de prix aux yeux de Philippe Boucher. Chalifour a d’ailleurs participé à 39 rencontres l’an passé.

«Ça calme les choses, qu’il ait 19 ans. Ce sont tous des jeunes, de 15 à 21 ans, mais tu as eu un certain bagage d’expérience rendu à 19 ans, peu importe où tu as joué [...] Chalifour a vu beaucoup de rondelles l’an passé dans le junior AAA, qui est un très bon calibre», a-t-il souligné.

«Ils m’appellent papa!»

Le principal intéressé se plait à jouer les mentors auprès de ses deux coéquipiers masqués, qui ne se gênent pas pour lui tirer la pipe en raison de son âge!

«Ils m’appellent un peu «papa»! J’essaie de leur parler et de les encourager, et ça fait partie de mon rôle comme deuxième ou troisième gardien. Quand ça va mal dans un match, avec l’expérience que j’ai acquise, je leur parle de mes histoires et qu’est-ce qui est arrivé pour les aider à s’en sortir. J’ai l’expérience et j’essaie de leur transmettre.»

Olivier Mathieu regarde vers l’avant après sa suspension

Forcé de regarder ses coéquipiers du haut des gradins au cours des deux dernières rencontres, d’abord à cause d’une suspension pour avoir dardé puis à cause d’une punition à l’interne, Olivier Mathieu est prêt à mettre ce purgatoire derrière lui.

«J’ai eu une grosse discussion avec Philippe [...] Et tout ce que j’ai à retenir, c’est qu’il faut que je sois une meilleure personne et je vais devenir une meilleur joueur de hockey aussi. Puis, je dois me concentrer sur ce que je peux contrôler sur la glace et en dehors de la glace, et ça va m’amener à jouer de meilleurs matchs, ainsi qu’à contrôler mes émotions», a reconnu l’attaquant de 17 ans.

Auteur de trois filets et deux mentions d’aide en 11 parties, Mathieu est conscient que l’analyse de son boulot va bien au-delà de simples statistiques.

«Le hockey, aujourd’hui, ce n’est plus juste une question de buts et de points. Pour monter [vers un plus haut calibre], il faut que tu sois un joueur d’énergie et je devrai être un joueur d’énergie dans les prochaines années à Québec. Si je veux rester, il faut que je fasse les choses que Philippe me demande», a tranché le jeune homme toujours en verve.

Dajcar blessé

Après Andrew Picco, c’est au tour du Tchèque Tomas Dajcar de tomber au combat à la ligne bleue. Blessé au «haut du corps» dans la troisième période du match de dimanche, le défenseur ratera quelques semaines, a annoncé Philippe Boucher.

Raymond Bolduc a connu une autre journée occupée à la tête du département de la sécurité de la LHJMQ en octroyant des suspensions de cinq matchs à Jacob Arsenault, des Wildcats de Moncton, et de quatre matchs à Jeffrey Truchon-Viel, du Titan d’Acadie-Bathurst.