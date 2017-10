Un restaurant Balthazar s’installera aux Galeries de la Capitale

Un resto-pub Balthazar ouvrira ses portes aux Galeries de la Capitale le 16 novembre prochain.

L’établissement, qui comptera plus de 240 place, sera situé dans l’ancien local occupé jusqu’à tout récemment par le restaurant L’Académie.

«On est très fier d’ouvrir à Québec», a indiqué au Journal un associé de la chaîne Balthazar fondée en 2011, Nathaniel Aubry.

Déjà présent dans la région de Montréal au quartier Dix 30 à Brossard et au Centropolis à Laval, Balthazar dit se distinguer de ses compétiteurs notamment par une offre unique de bières de microbrasseries québécoises.

«Pour notre succursale de Québec, on devrait avoir plus de 37 lignes de bières en fût disponibles. En tout, on aura plus de 100 produits différents de microbrasseries du Québec pour nos clients», a fait valoir M. Aubry.

Outre la bière et la bouffe, Balthazar est reconnu également pour offrir des prestations de musiciens en direct dans ses établissements.

Avec cette expansion à Québec, Balthazar prévoit que les investissements atteindront 1,2 million $ tout en permettant la création de 65 emplois.

Après Québec, les propriétaires de Balthazar ne cachent pas leur ambition d’ouvrir d’autres établissements dans la province.

«On a des projets pour d’autres ouvertures, mais on va y aller un établissement à la fois», a précisé M. Aubry.

Offre complémentaire

Aux Galeries de la Capitale, on soutient que l'arrivée de Balthazar viendra ajouter une offre complémentaire au centre commercial.

«Ils sont d'excellents opérateurs qui ont démontré leur qualité de gestionnaire notamment avec leur établissement situé au Dix 30. Ils sont reconnus pour attirer des artistes de qualité», a fait valoir le directeur général des Galeries de la Capitale, Stéphan Landry.