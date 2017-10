Un système punitif est implanté chez l’Océanic

RIMOUSKI | Puisqu’il dirige l’équipe la plus punie de la LHJMQ, Serge Beausoleil sonne la fin de la récréation. L’entraîneur-chef de l’Océanic veut mettre un frein à l’escalade de pénalités écopées par ses hommes en promettant aux Remparts qu’ils ne bénéficieront pas de 13 avantages numériques mercredi soir comme ce fut le cas, il y a 10 jours, à Rimouski.

Pour éviter un autre débordement mercredi soir au Centre Vidéotron, Beausoleil a établit un système punitif où chaque joueur indiscipliné payera le prix d’un geste d’indiscipline. La nouvelle règle stipule que toutes les pénalités jugées inutiles ou les avertissements provenant du circuit Courteau devront être remboursés par un exercice désagréable de patinage intensif.

À titre d’exemple, Alexis Lafrenière et Alex-Olivier Voyer ont été obligés de porter des visières complètes à l’entraînement, mardi, puisqu’ils ont été avertis une dizaine de fois de porter leurs protecteurs buccaux convenablement lors des dernières rencontres.

«On a pogné un peu trop de punitions ridicules (contre les Remparts). À 200 pieds de notre filet, c’est inacceptable. Si on ne fait que le dire, c’est un soufflé qui tombe à plat. Je ne connais rien en cuisine, mais quand je regarde ma belle-mère faire, ce n’est pas difficile à comprendre», explique Serge Beausoleil avec sa verve habituelle.

Pas de carte de boxe

Puisqu’il n’a pas l’intention de proposer une carte de boxe à Philippe Boucher, le pilote rimouskois croit inutile que la LHJMQ porte une attention particulière au troisième affrontement en octobre entre les deux équipes. Le récent chapitre de la rivalité entre l’Océanic et les Remparts s’est portant soldé avec trois suspensions, dont deux pour des gestes d’assauts.

«Je ne pense pas que les coups vicieux ont plu au dernier match. Il y a eu de bons coups d’épaule et du jeu franc. On doit juste utiliser notre vitesse en faisant circuler des rondelles au filet. On doit se mettre le nez dans la cuisine parce que c’est une recette de séries éliminatoires.

Marquer trois buts dans le junior est possible pour nous. En accorder seulement deux est un objectif réalisable», estime-il.

Le réveil de Mikhnin

Rayé de l’alignement récemment, Denis Mikhnin semble avoir compris le message de son entraîneur-chef. Fainéant par moment, le Russe de 18 ans a démontré tout son talent vendredi dernier, à Sherbrooke, en marquant deux buts dans la victoire de l’Océanic contre le Phoenix.

«Regardez ce qui passe avec Mitch Marner à Toronto, c’est la même chose avec Mikhnin. C’est une étoile et il doit jouer comme une étoile. Il a un potentiel extraordinaire, mais il faut que cela vienne de lui. Il faut qu’il mette de la régularité dans son jeu», croit Beausoleil.