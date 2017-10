Un Turc se suicide en direct sur Facebook Live

Un père turc a filmé et diffusé en direct son suicide sur l’application Facebook Live tandis que des internautes et des proches l’imploraient de ne pas passer à l’acte.

Selon le site web du quotidien britannique The Mirror qui a obtenu et diffusé une partie de la vidéo, Ayhan Uzun, 54 ans, aurait décidé de s’enlever la vie parce que sa fille n’avait pas sollicité sa permission avant de se fiancer. Dans la vidéo, il est possible de le voir se tirer une balle dans la tempe, puis disparaître du cadre, après avoir expliqué ses motifs.

L’homme a affirmé avoir appris le mariage de sa fille par le biais de sa femme. «Personne ne m’a demandé. Personne ne m’a traité comme un homme. Mon beau-père a pris ma place et, sans en avoir le droit, a approuvé le mariage de ma fille», a-t-il déclaré.

«Je diffuse en direct, ce soir, et c’est ma volonté que les personnes qui m’ont placé dans cette situation n’assistent pas à mes funérailles», a ajouté M. Uzun peu avant d’appuyer sur la gâchette.

La famille d’Ayhan Uzun a trouvé son corps quelques instants plus tard. Il a été transporté dans une morgue, où une autopsie devait être pratiquée.

Facebook a depuis retiré la troublante vidéo de son site. «Nous sommes éplorés par cette tragédie. Nous ne permettons pas la promotion de la mutilation ou du suicide sur Facebook. Nous voulons que les gens vivent une expérience sécuritaire sur Facebook et nous travaillons avec des organismes partout autour du monde pour fournir de l’aide aux personnes en détresse», a réagi l’entreprise dans un communiqué relayé par le New York Post.

Si vous éprouvez des pensées suicidaires, il est possible d’obtenir de l’aide en tout temps en contactant la ligne de prévention du suicide au 1 866-APPELLE.