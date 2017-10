Un voyage en haute mer parsemé d'embûches pour Simon DuBois

Malgré les difficultés rencontrées pendant les deux premières étapes de la «Clipper Round the World Yacht Race», Simon DuBois, qui tente de devenir le premier Québécois à faire le tour du monde en voile, n’a pas perdu sa motivation.

Après avoir atteint l’Uruguay en 11e place à partir de Liverpool, DuBois et l’équipage du Visit Seattle ont pris le quatrième échelon au fil d’arrivée, en Afrique du Sud.

«La deuxième étape s’est beaucoup mieux passée, a admis DuBois, mardi, lors d'une entrevue téléphonique. On a terminé quatrième et on est resté dans le top 5 tout au long de la course. On a même gagné une place dans les derniers moments de la course.»

«Notre confiance demeure là. On a prouvé lors des deux premières étapes qu’on a un bateau de tête de flotte, alors on va continuer de se battre pour des podiums. On y va une étape à la fois.»

De nombreuses embûches

Pourtant, plusieurs obstacles se sont dressés sur le parcours de l’équipage.

En tête pendant les trois premières semaines du premier segment, le groupe a brisé trois voiles en 24 heures, tombant en 11e place. Quatre membres de l’équipe se sont blessés depuis le début de la course. Le virus du rhume a également frappé.

«C’était un carnage, a admis le Sherbrookois. C’était la pire journée de ma vie. Ç’a été un coup assez dur pour le moral. On a travaillé comme des malades en Uruguay pour tout réparer.»

La deuxième étape a également été difficile. Les conditions météorologiques ont donné du fil à retordre aux concurrents.

«Ç’a été un sprint de deux semaines assez intense et physique, jusqu’au moment à en avoir le vertige [en raison de la fatigue].»

«Il n’y avait pas de confort. C’était de la grosse voile, des grosses vagues, c’était vraiment de l’expérience de voile ultime. La deuxième étape a été intense du début à la fin.»

Preuve qu’il faut s’attendre à tout lorsqu’on navigue en haute mer: l’embarcation PSP Logistics est entrée en collision avec une baleine quelques jours après avoir quitté Punta del Este, en Uruguay.

Le groupe a dû faire demi-tour pour effectuer des réparations, et il était toujours en mer mardi, alors que Greenings, le premier équipage à avoir terminé, a touché terre le 18 octobre.

Profiter du voyage

Les bateaux quitteront Cape Town pour Fremantle, en Australie, le 31 octobre. Cette étape sera difficile en raison du froid, puisque les participants descendront près des zones d’icebergs. DuBois et ses partenaires recevront toutefois un bon coup de main.

«On reçoit plusieurs nouveaux coéquipiers, donc ça fera du bien.»

D’ici là, le Québécois compte bien profiter de son temps en Afrique du Sud pour visiter et faire du tourisme.