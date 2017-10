Une étudiante qui porte la burqa nous dit ce qu’elle pense de la loi 62

C'est du haut de ses vingt ans que Fatima Ahmad a décidé par elle-même d'adopter le niqab. Un an plus tard, c'est un vêtement qui lui procure un si grand bien qu'elle dit se sentir plus connectée que jamais à sa foi et à son entourage. Mais la vie de l'étudiante a chamboulé depuis la récente adoption de la loi 62.

Ce projet de loi prévoit que les services publics devront être donnés et reçus à visage découvert au Québec, ce qui veut dire que Fatima devra théoriquement se dévoiler en entrant dans le métro ou à ses cours à l'Université McGill.

«Dans une société ouverte, je ne devrais pas avoir à choisir entre les deux choses qui sont les plus importantes pour moi: l'éducation et la foi. Personne ne devrait dire aux femmes ce qu'elles doivent ou ne doivent pas porter, et le niqab est pour moi un signe de ma dévotion envers Dieu», soutient-elle bec et ongles.

Défaire les idées

Porter le niqab est un choix qu’elle a fait en toute connaissance de cause. «Ce qui m'a attirée était sa beauté et sa symbolique. Les femmes sont encore traitées comme des objets dans notre société et mon niqab est quelque chose qui a fait en sorte que les personnes qui ne sont pas ignorantes me jugent selon ce que je suis intérieurement», raconte-t-elle.

Fatima connaît bien les idées préconçues qu’on se fait des femmes «niqabées», mais les rejette du revers de la main. Non, la plupart ne sont pas soumises, selon cette fille d’imam.

«On entend toujours l'argument de l'Arabie saoudite et de l'Afghanistan, mais il existe tellement de pays musulmans où il n'existe aucune loi vestimentaire. Se servir de l'extrémisme comme argument est très injuste pour la très grande majorité des musulmans», dit-elle.

Nicholas De Rosa

Le regard des autres

Si elle a su forger de meilleures amitiés grâce à son niqab, Fatima vit beaucoup plus de discrimination dans les lieux publics depuis qu'elle le porte.

Dans son trajet de métro du lundi après-midi, les autres passagers ne passent pas de commentaire sur son apparence, mais certains la fixent en croisant son chemin. Une fois hors de sa vue, il continuent à la dévisager. Deux hommes, autrefois inconnus, s'échangent un regard complice de confusion. C'est une journée plus calme que d'habitude, assure Fatima, quelques minutes plus tard.

«Presque tous les jours, les gens secouent la tête, sacrent à voix haute sans m'adresser directement ou me disent de retourner dans mon pays. Mais il y a des personnes ignorantes dans toute société, et je crois que la plupart des Montréalais sont assez tolérants», constate-t-elle.

C'est le genre de comportement qu'elle remarque de plus en plus depuis que le débat sur le projet de loi 62 fait rage. La législation proposée, selon elle, ne fait qu'accentuer le climat islamophobe tout en isolant davantage des individus déjà vulnérables.

«Les une ou deux Québécoises qui sont forcées à porter le niqab par leurs maris n'arrêteront pas de le porter. Elles ne feront que rester chez elles. Ce n'est pas ça, une société plus ouverte et plus sécuritaire», juge Fatima.

Si elle est incapable d'être accommodée, l'étudiante songe à quitter le Québec, sa terre natale.