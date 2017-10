Vague de mauvaise presse à l’étranger

Avec plus de 200 reportages diffusés sur le sujet à l’étranger en une semaine, la loi sur la neutralité religieuse génère la plus importante vague de mauvaise presse que connaît le Québec depuis l’épisode de la charte des valeurs.

Quelque 125 reportages télé ou radio ont été diffusés aux États-Unis et plus d’une centaine au Royaume-Uni depuis le 18 octobre dernier, selon la recension d’Influence Communication.

Et cela n’inclut même pas les articles de journaux, précise le président Jean-François Dumas.

Il observe que ces reportages donnent en général la parole aux détracteurs de la loi 62. « M. Couillard risque d’alimenter les tensions entre communautés et de créer un émoi chez ceux qui auront la responsabilité de l’appliquer », peut-on lire dans un texte de The Economist paru vendredi.

Dans leurs articles, le New York Times et le Guardian ne manquent pas de rappeler la tuerie de la mosquée de Québec de janvier dernier.

« Ce n’est pas comme si le niqab était porté de façon généralisée aux États-Unis et qu’une interdiction au Québec venait dissuader des touristes d’y venir », illustre-t-il.

D’autant plus que la couverture médiatique étrangère est essentiellement constituée de reportages, et non de texte d’opinion.