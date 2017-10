[VIDÉO] Ça l’air plaisant travailler à la GRC

En plus de nous donner la chienne, la vidéo promotionnelle de recrutement de la GRC nous donne un sentiment de déjà-vu.

On n’est pas trop certain qui est le scénariste, mais il a certainement écouté le film Full Metal Jacket. Il y a d’étranges ressemblances entre la vidéo de la GRC et la scène culte du film sorti en 1987.

À noter la moustache du sympathique formateur! Juste pour ça, on irait travailler pour la GRC.

Pour la version française :