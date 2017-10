[VIDÉO] Des bruits étranges «entendus» dans la forêt près de Mont-Tremblant

De mystérieux sons de «nature inconnue» auraient été entendus dans la forêt, la semaine dernière, près de la municipalité de Lac-Supérieur, selon ce que rapporte Michel Désy, responsable du groupe d’interventions techniques (GIT) de l’Association québécoise d’ufologie (AQU).

Michel Désy et l’un de ses collègues du GIT ont récemment passé deux nuits entières dans les bois à Saint-Faustin-Lac-Carré afin d’analyser les lieux, après qu’une résidente croit avoir aperçu une «mystérieuse silhouette» dans la forêt près de chez elle. Ce qu’ils ont entendu dans les bois la première nuit n’avait rien d’un bruit familier selon eux.

«À un moment donné, on a entendu un cri. Le son qu’on a entendu, c’est comme si ça chargeait vers nous autres. C’était comme un genre de... Tu vas rire, mais en tout cas. Ça ressemblait à un cri d’éléphant», soutient Monsieur Désy.

«Le chien, ce n’est pas qu’il a eu peur, mais il est resté assez bête. Il n’a pas jappé pantoute. C’est assez bizarre de voir sa réaction. Puis, cette affaire-là a recommencé à beugler. Mais là, c’était réellement proche de nous autres. On a «backé off». On est allés derrière le camion. On est restés surpris. C’est pas un cri d’animal qu’on connaît», affirme-t-il.

Nous nous sommes rendus dernièrement à la municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré à la tombée de la nuit.

ÉPISODE 2

Après la diffusion du premier épisode de la série Mystères irrésolus, relatant l’histoire d’une jeune résidente des Laurentides qui aurait aperçu une silhouette «mince et de grande taille» dans la forêt près de chez elle, qui ne «ressemblait pas à la taille d’un humain», un camionneur de la région a contacté l’AQU et aurait vraisemblablement aperçu la même silhouette en bordure de la route 117, le 4 octobre dernier.

Selon le rapport du témoin produit par l’AQU, l’«apparition» aurait eu lieu à la hauteur de la sortie de Saint-Faustin-Lac-Carré vers 1h du matin. «Je roulais sur la 117 nord en direction de Mont-Tremblant. J’aperçois une silhouette noire, mince et mesurant 6 pieds et plus. Elle s’enfuie dans les bois» a relaté le témoin sous couvert de l’anonymat.

ÉPISODE 1

L’Association québécoise d’ufologie, qui célèbre cette année son 20e anniversaire, dit ne prôner aucune idéologie ou hypothèse, et propose à ses membres une tribune pour s’exprimer, débattre et échanger des hypothèses sur les mystérieux cas d’observations survenus au Québec.

Les membres de l’AQU font de la recherche et cherchent aussi à formuler une explication plausible à ces étranges observations. Leurs enquêtes réussissent souvent à démontrer qu’il s’agit de phénomènes naturels ou humains.

Ne manquez pas l’épisode 3, jeudi prochain, alors qu’un couple de la région de Mirabel nous raconte la nuit troublante qu’ils ont vécue en revenant du Ciné-Parc St-Eustache.

Pour visionner les séries du Sac de chips, rendez-vous au lesacdechips.tv.