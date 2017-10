Catherine Sénart et Luc Guérin célèbrent 13 ans d’amour cette année. Leur secret ? L’amour et l’admiration mutuelle, selon la comédienne.

« On tough ! L’amour vient d’abord et avant tout. Puis, la communication. Il faut être prêt à travailler pour que cela fonctionne. C’est un grand acteur et je crois que l’admiration est réciproque. J’aime sa virilité. C’est un être vraiment exceptionnel », confie-t-elle, rencontrée à la première du film Pieds nus dans l’aube, dans lequel elle interprète la mère de Félix Leclerc.